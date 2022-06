2 Nikola und Gloria Glumac sind auch nach der Temptation-Island-Zeit ein Paar. Foto: Glumac

Gloria und Nikola Glumac, Temptation-Island Teilnehmer aus Rottenburg, sind auch nach der Beziehungsprobe in der RTL-Show ein Ehepaar. Wie war die Zeit nach dem Dreh für das Paar?















Rottenburg - Beim großen Wiedersehen, ausgestrahlt in der Nacht zum Dienstag, war die Stimmung zwischen den beiden sehr harmonisch – so hat es im Verlauf der Staffel nicht immer ausgesehen. RTL lud die vier Paare der vierten Staffel im Dezember vergangenen Jahres noch mal zum Rückblick ins Studio ein.

"Viel über unsere Beziehung gelernt"

Niko und Gloria lüften gleich das Geheimnis: "Ja wir sind", antworten die beiden auf die Frage, ob die Heirat gehalten hat. Und auch weitere sechs Monate später, Ende Juni 2022, ist alles in bester Ordnung, wie sie im Interview mit unserer Redaktion bestätigen. "Wir haben bei Temptation Island sehr viel über unsere Beziehung gelernt", so Glorias Fazit zur RTL-Show. Es sei eine komplett neue Erfahrung gewesen, rund um die Uhr von Kameras begleitet zu werden und sein Verhalten im Nachgang zu sehen.

Bei der Wiedersehens-Show wurden die Rottenburger erneut mit Bildern aus der Staffel konfrontiert. Auch in der Nachschau kann Gloria kaum hinsehen, wie Niko den Verführerinnen schöne Augen macht und wilde Partys feiert. Ihr Kommentar: "wie eklig." Die zwei Wochen auf der Insel Paros in der Ägäis haben Spuren hinterlassen: "Ich hatte in den Monaten nach dem Dreh immer noch ›Flashbacks‹", erzählt die 28-Jährige. Zum Beispiel als sie mit Niko in der Therme war. "Da kamen wieder die Bilder hoch, wie er mit den Mädels in der Villa am Pool gekuschelt hat."

Villa war für Niko "phänomenal"

Ihr schlimmste Erfahrung bei Temptation Island? "Ganz klar die Lagerfeuer." Dort bekam sie regelmäßig Nikos Eskapaden zu sehen – und fürchtete um ihre Ehe. Schöne Momente habe sie hingegen bei den Ausflügen und Dates gehabt. Niko wird beim Rückblick romantisch: "Das Schlimmste für mich war die Trennung von Gloria. Ich liebe sie einfach über alles." Aber: Der Ausblick von der Villa, die Natur und Atmosphäre beim Dreh seien einfach unbeschreiblich gewesen.

Die Zeit direkt nach der Rückkehr nach Deutschland im Juli und August 2021 sei aber noch mal hart gewesen: "Wir haben viel gestritten", erzählt Gloria. Niko habe sich weniger aufgeregt, er konnte seiner Ehefrau die harten Worte verzeihen, die sie ihm gegenüber vor ganz TV-Deutschland angetan hat. Dass diese Worte ein Fehler waren, habe sie schnell eingesehen.

Niko: "Bin selbstbewusster geworden"

Einen positiven Nebeneffekt hatte es trotzdem: "Niko ist selbstbewusster geworden und auch insgesamt selbstständiger." Und: "Ich versuche nicht so schnell auszurasten", gelobt Gloria Besserung. Diese sei eingetreten, wie auch Niko bei der Telefonkonferenz bestätigt. "Wir sind beide zufriedener mit der Beziehung."

Auch der berufliche Erfolg sei den beiden vergönnt: Niko treibt weiter seine Model- und TV-Karriere voran und ist auch bei Instagram erfolgreich. "Social Media ist einfach mein Ding", bestätigt der 25-Jährige. Nebenher dürfe er nun auch tätowieren. Gloria arbeitet weiter in ihrem Vollzeitjob und macht ihren Personalfachwirt. "Zum Spaß bin ich auch auf Instagram aktiv." Nach der Fernseh-Erfahrung habe sie sich zudem ein Pferd angeschafft. Was die Zukunft bringt? "Ich bin offen für alles."

Freundschaften zu anderen Teilnehmern

Durch die Reality-Show haben sich sogar Freundschaften mit den weiteren Paaren entwickelt. "Wir sind in regelmäßigem Kontakt", so Gloria. Wie bei der Wiedersehens-Folge klar wurde, sind neben den Rottenburger zwei weitere Paare noch zusammen. Eine Trennung – zwischen Michelle und Marc-Robin – war aufgrund dessen Fremdgeh-Aktion aber unvermeidbar. Er sei in ein Loch gefallen und hoffe, für immer Single zu bleiben, so sein Reue-Ausdruck beim Wiedersehen. Er wurde und wird auch in den sozialen Netzwerken hart und teilweise unter der Gürtellinie angegangen.

Und so bleibt Moderatorin Lola Weippert nur zu sagen: "Ich blicke in glückliche und nicht so glückliche Gesichter. Ihr habt aber diese Staffel einmalig gemacht." Ihren Beitrag haben die Eheleute Glumac hierzu jedenfalls geleistet. Mal schauen, wo man die beiden als nächstes sieht.