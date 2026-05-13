Kandidat rückt nach: Stefan Glaser zieht für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim in den Bundestag ein

Mit der Ernennung von Moritz Oppelt zum Justizminister von Baden-Württemberg und Andreas Jung zum Kultusminister ist der Weg für Glaser in den Bundestag frei geworden.
Der CDU-Kreisverband Lörrach freut sich, dass mit Stefan Glaser künftig wieder ein Vertreter aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim im Deutschen Bundestag vertreten sein wird. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Region endlich wieder mit einer eigenen Stimme im Deutschen Bundestag vertreten sein wird“, erklärt Manuela Böhler-Szmerlowski, stellvertretender Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverband Lörrach, angesichts des bevorstehenden Nachrückens.