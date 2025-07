Das „Züfle“ ist in neuen Händen

Gastronomie in Sulz

1 Das „Züfle“ in Glatt ist neu verpachtet. Von links: Waltraud und Norbert Stockhus, Eigentümerin Gitta Bertram, Betriebsleiter Dennis Göttler, Köchin Marina Muz-Gsell und Restaurantmanager Hassine Sghair. Foto: Steinmetz Zum 1. Juli hat das traditionsreiche Hotel-Restaurant im Sulzer Stadtteil Glatt einen neuen Pächter – und der ist weithin bekannt: Jetzt dirigiert Künstlerhand die Geschicke.







Link kopiert



Im „Züfle“ gab es einen Pächterwechsel: Norbert Stockhus hat das Hotel-Restaurant in Glatt am 1. Juli übernommen. Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen ist am kommenden Samstag, 5. Juli.