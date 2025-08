Die Gastronomenfamilie macht Platz für Neues und übergibt das Wirtshaus in Tumringen im kommenden Jahr an neue Betreiber. Die Personalsituation hat mit den Ausschlag gegeben.

Nach reiflicher Überlegung ist klar: Familie Wiedmer gibt das Gasthaus „Mättle“ in Tumringen im Frühjahr 2026 ab an einen neuen Pächter.

Mit viel Engagement, noch mehr Herzblut und seinem Team hauchten die Wiedmers dem Wirtshaus in Tumringen in den vergangenen knapp sechs Jahren neues Leben ein, heißt es in einer Mitteilung von Rainer Wiedmer. Aufgrund seiner Küche und einer Vielzahl an Veranstaltungen habe das „Mättle“ schnell an Beliebtheit gewonnen.

Parallel gewann die angesagte Lokalität verschiedene Auszeichnungen. Unter anderem kürte der Guide Michelin Deutschland das Mättle zum ,,Bib-Restaurant des Monats Dezember“.

2024 ging dann das nächste Groß-Projekt der Wiedmers an den Start: Das Hotel-Duo ,,2places“ – laut Mitteilung Lörrachs zweitgrößtes Hotel – öffnete seine Türen.

Es fehlt an Personal

,,Wir Wiedmers lieben, was wir tun. Wir brennen für Gastro und gehen gerne Neues an. Dennoch kamen auch wir – trotz unserer Leidenschaft – in den vergangenen Monaten zunehmend an unsere Grenzen. Vor allen Dingen personell“, beschreibt Rainer Wiedmer in der Mitteilung die aktuelle Situation. Personalausfälle, Personalmangel und ein zunehmender Personalengpass erschwerten seit Ende 2024 erheblich den geregelten Betrieb der sechs Häuser.

,,Vermehrt stopfen wir immer kurzfristiger personelle Löcher in unseren Kuchen, im Service, im Back-Office. Das fordert uns alle sehr, zu sehr. Es musste eine Lösung her“, begründet Larissa Wiedmer, zuständig fürs Personal, den Entschluss.

,,Das Mättle abzugeben, fällt uns allen schwer“, fügt Rainer Wiedmer hinzu. ,,Die Gäste und das Haus sind uns ans Herz gewachsen. Doch ein Weiterbetrieb überfordert unsere Kapazitäten.“

Ende des Jahres ist Schluss

Bis Ende Oktober soll das „Mättle“ noch geöffnet haben. Danach übernimmt das Wiedmer’sche Winter-Pop-Up ,,Say Cheese“ die Räume. So verabschieden sich das Wirtshaus und sein Team mit Käsefondue von seinen Gästen.

,,Neben unseren treuen Gasten danken wir unseren unglaublich engagierten, motivierten und loyalen Mitarbeitern, die das ,Mättle’ mit Herz, Freude und Esprit belebt und geführt haben. Ihnen fühlen wir uns bis zum Ende ihrer vertraglichen Fristen verbunden. Und für den einen und die andere ergibt sich bestimmt etwas in einer unserer fünf verbleibenden Lokalitäten“, zeigt sich Rainer Wiedmer in der Mitteilung optimistisch.

Nachfolge noch unklar

Genau in diese fünf Projekte soll künftig die freigewordene Energie fließen. Auch an der Nachfolge für das „Mättle“ ist die Gastro-Familie in Kooperation mit dem Vermieter, der Wohnbau Lörrach, bereits dran.