Gastronomie in Lörrach: Das indische Restaurant Ganges bekommt einen neuen Pächter

Basir Ahmad Amir übernimmt das indische Restaurant Ganges am Bahnhofplatz in Lörrach. Küche und Konzept bleiben. Warum die bisherige Pächterin aufgibt.
So richtig kann sie es selbst noch nicht glauben: Nach 28 Jahren am Lörracher Bahnhofplatz übergibt Charanjit Kaur Manik das indische Restaurant „Ganges“. Mit dem neuen Pächter verbindet sie eine enge Freundschaft. „Er ist fast wie mein Bruder“, sagt sie. Lange schon arbeitet Basir Ahmad Amir zudem als Mini-Jobber im „Ganges“ mit – neben seiner Fest-Anstellung in Fischingen.