Gastronomie in Lörrach: Das indische Restaurant Ganges bekommt einen neuen Pächter

Basir Ahmad Amir übernimmt das indische Restaurant Ganges am Bahnhofplatz in Lörrach. Küche und Konzept bleiben. Warum die bisherige Pächterin aufgibt.

So richtig kann sie es selbst noch nicht glauben: Nach 28 Jahren am Lörracher Bahnhofplatz übergibt Charanjit Kaur Manik das indische Restaurant „Ganges“. Mit dem neuen Pächter verbindet sie eine enge Freundschaft. „Er ist fast wie mein Bruder“, sagt sie. Lange schon arbeitet Basir Ahmad Amir zudem als Mini-Jobber im „Ganges“ mit – neben seiner Fest-Anstellung in Fischingen.

„Er ist ein absoluter Allrounder, und er kennt das Restaurant, das Personal und die Gäste bestens“, strahlt Charanjit Kaur Manik. Auch darum fällt es ihr nicht schwer, ihr Traditionsrestaurant zu übergeben. Wichtig für sie: „Die Qualität der Küche, das Angebot, das Personal – alles bleibt.“ Und im ersten Jahr wird sie ihrem Nachfolger beratend zur Seite stehen.

Küche und Karte bleiben

Langweilig wird es der 59-Jährigen keineswegs, zumal ihre Familie weiterhin in Basel das Restaurant „Mandir“ in der Voltastraße führt.

Grund für die Übergabe sei keineswegs die fordernde Situation am Bahnhofsplatz, die Manik im Sommer gegenüber unserer Redaktion beklagt hatte.

Vandalismus, herumlungernde junge Männer, Drogenkonsum und Verschmutzung – all das machen es dem indischen Restaurant schwer und belasteten die Pächterin emotional stark. Schon mehrfach habe sie darum überlegt, aufzugeben. Denn richtig verbessert habe sich die Situation trotz regelmäßiger Polizeikontrollen vor Ort nicht, bedauert sie. „Da werden zwei Dealer mitgenommen – und zwei Stunden später sind sie wieder da“, schüttelt sie den Kopf. Indes: Die Gäste bleiben ihr treu.

„Das Leben kann schnell verloren gehen“

Grund und Initialzündung für ihren Rückzug aus Lörrach sei aber der Tod ihrer Mutter im vergangenen Jahr gewesen, die sie bis zu ihrem Tod gemeinsam mit ihrer Schwester gepflegt hat.

„Das Leben kann kann schnell verloren gehen“, sagt sie nachdenklich. Dabei sei ihr bewusst geworden, wie wenig Zeit sie in all den Jahren für Freunde und Familie hatte.

Vor einigen Monaten ist dann noch ihr Mann erkrankt und wird wohl arbeitsunfähig bleiben. „Wir haben all die Jahre kaum Zeit füreinander gehabt, weil wir immer gearbeitet haben“, sagt sie rückblickend. Nun will sie für ihn da sein. „Zum Glück habe ich meinen Sohn als Stütze – und ein Enkelkind“, strahlt sie. Und für das möchte sie mehr Zeit haben. Der Sohn arbeitet in der IT-Branche, kam also als Nachfolger nicht in Frage. Umso mehr freute sie sich, als ihr Mitarbeiter Amir auf ihre Anfrage hin zusagte.

Wann alles begann

Am 1. April 1998 eröffnete das „Ganges“. Seitdem stehen aufgrund der Visumskonditionen alle vier Jahre zwei wechselnde Köche aus Indien hinter dem Herd und sorgen für authentische Gerichte. „Wie sind auch unseren Lieferanten über all die Jahre treu geblieben“, betont Manik. Qualität liege ihr sehr am Herzen.

Und der neue Pächter? Basir Ahmad Amir stammt aus Afghanistan, floh 1992 vor den Taliban nach Pakistan, wo er einen kleinen Gemüseladen betrieb. Über abenteuerliche Stationen im Iran und in Moskau landete er schließlich mit Frau und Kind in Deutschland. „Ich wollte sofort Arbeit finden“, sagt er. In seinem Land sei es ganz normal, dass man arbeiten müsse, um zu leben. Menschen, die das nicht tun oder nicht wollen, versteht er nicht.

„Ich bin im Ganges mit dem Herzen dabei.“ 23 Jahre lang war er bei Hoch-Reinhard

in Fischingen tätig. Die lassen ihn nur ungern gehen. Doch der Der 56-Jährige ist voller Tatendrang und freut sich auf die neue Herausforderung.

Nahtloser Übergang

Nahtlos soll der Übergang am 1. April laufen. Das Personal freue sich schon auf den neuen Chef, der überall mithilft, hieß es im Gespräch.