Freudenstadt Corona-Krise: Wenig Gäste in Hotels und Restaurants

"Die Vorsicht geht noch um. Viele trauen sich einfach noch nicht zu kommen", meint Gaiser. Daher sei das Buchungsverhalten gerade eher zurückhaltend. Es gebe jedoch auch die andere Fraktion. "Manche Leute freuen sich jetzt darauf, endlich wieder einmal in ein Hotel oder Restaurant gehen zu können und sich verwöhnen zu lassen." Diese machen jedoch nicht die Mehrheit aus. Obwohl es viele Lockerungen gibt – eines ist klar: Es wird erst einmal nichts beim Alten bleiben. "Der Alltag im Hotel hat sich verändert", erklärt Gaiser. "Er ist anstrengender geworden." Morgens beim Frühstücksbüfett gehe es los. "Ein Büfett in dem Sinne darf es gerade nicht geben, also brauchen wir mehr Personal, das Essen verteilt oder Teller an den Tisch bringt."

Beim Mittagsservice gehe es weiter. Viele Tische müssen gesperrt werden, um die Abstände zu wahren. "Weil die Plätzezahlen in Restaurants gerade reduziert sind, überlegen einige Gastronomen, ob es sich überhaupt lohnt, zu öffnen", sagt sie. Die Personalplanung gestalte sich gerade sehr schwierig. Und mehr Personal bei weniger Gästen sei nun einmal unwirtschaftlich. "Das alles sollte jedoch nicht zu negativ klingen. Wir freuen uns wieder da zu sein", meint Gaiser. Und die Gäste seien insgesamt verständnisvoll. "An Mundschutz und Abstandsregeln haben sie sich gewöhnt." Der eine oder andere störe sich an den Registrierungen. "Wir erklären den Gästen dann, dass das nichts mit Überwachung zu tun hat. Die Daten liegen nur bei uns für den Fall, dass eine Infektionskette verfolgt werden muss."

Warten auf ein weiteres Hilfspaket

Nun heißt es abwarten, bis wieder Normalität einkehren kann. Und es bleibt zu hoffen, dass es dann nicht zu spät ist für einige Betriebe. "Ja", bestätigt Gaiser. "Es gibt hier in Freudenstadt Hotels und Restaurants, die auf der Kippe stehen." Namen nennen möchte sie nicht. Sie jedoch kennt ihre Kollegen, die gerade schlaflos und händeringend auf das weitere staatliche Hilfspaket warten, das kommen soll. Das könne jedoch noch dauern. "Aber diese Zeit haben einige Betriebe nicht. Vielleicht werden sie die Krise nicht überleben." Und damit, bedauert Gaiser, gehe ein Stück Kultur verloren. "Freudenstadt hat sich in den vergangenen Jahren so gut entwickelt. Wir haben hier alles von der kleinen, stilvollen Bar, über den rustikalen Biergarten bis hin zu Hotelbetrieben, die seit Generationen geführt werden." Wenn diese vor dem Aus stehen, bedeute das für die Besitzer nicht nur die Scherben ihrer Existenz, sondern auch Selbstvorwürfe. "Selbst wenn sie nichts dafür können, dass der Familienbetrieb zugrunde geht."

"Große Herausforderung für alle"

Oft werde ihr gesagt, dass es Anderen genauso geht und nicht nur die Gastronomie schlecht dran ist. "Das kann auch stimmen", meint Gaiser. "Dennoch wurde unsere Branche als eine der ersten geschlossen und wir haben hohe Grundkosten."

Um die Lage der Hotels weiß auch der städtische Tourismusdirektor Michael Krause. "Ich habe Unterschiedliches von Hotels gehört. Bei vielen ist der Betrieb verhalten angelaufen." Alles müsse sich nach dieser Zeit nun erst einpendeln. "Die Situation ist neu und eine große Herausforderung für alle."