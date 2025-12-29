Feuerwerk an Silvester: Was zu beachten ist – nicht nur in St. Georgen

Lautstark und mit bunten Farben werden viele Menschen in der Silvesternacht wieder das neue Jahr begrüßen – auch in St. Georgen. Das sollte man beim Thema Feuerwerk beachten.
Von 31. Dezember bis 1. Januar ist das, was normalerweise Profis überlassen bleibt, wieder für die breite Masse erlaubt: Böller, Raketen und Co. werden in der Silvesternacht einmal mehr den Himmel erhellen. Auch in St. Georgen nutzen Jahr für Jahr viele Einwohner die Möglichkeit, das zu Ende gehende Jahr auf diese Weise zu verabschieden und mit einem Knall ins neue Jahr zu starten.