Defibrillatoren in Niedereschach Mit diesem Gerät können Leben gerettet werden

In der Gesamtgemeinde Niedereschach sollen fünf Defibrillatoren installiert werden. Am Hintereingang des Niedereschacher Rathauses wurde nun der erste dieser fünf im Notfall möglicherweise lebensrettenden Geräte installiert und in Betrieb genommen.