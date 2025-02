Demonstration in Baiersbronn: Klares Zeichen gegen Hass und Gewalt

1 Etwa 250 Menschen demonstrierten auf dem Rosenplatz in Baiersbronn für Demokratie und Menschlichkeit. Foto: Hannes Kuhnert

Rund 250 Teilnehmer demonstrierten am Samstag auf dem Rosenplatz für Demokratie, Menschlichkeit und Vielfalt. Nicht nur die AfD wurde scharf kritisiert. Auch mit der Politik von CDU und FDP zeigten sich die Demonstranten nicht einverstanden.









In einer eindrucksvollen Demonstration gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, Menschlichkeit und Vielfalt bekannte Baiersbronn am Samstag Farbe. Rund 250 Menschen aus der Region – so schätzt die Polizei – wollten nicht schweigen und erhoben ihre Stimme in Sorge um die Demokratie in einer friedlichen Kundgebung in freundschaftlicher Atmosphäre auf dem Rosenplatz.