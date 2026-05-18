Caren Miosga: Söder genervt von kritischem Journalisten

Im ARD-Talk lehnt CSU-Chef Markus Söder eine höhere Spitzensteuer ab und beharkt sich mit dem Publizisten Gordon Repinski.
Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat am Sonntag bei Caren Miosga nicht nur den Verlust seines Bartes erklärt („Rasierfehler“), und auch begründet, warum er kein „Foodblogging“ mehr macht („Die Leute wissen nun, was ich esse“). Er hat sich auch heftig mit einem ihm kritisierenden Journalisten auseinandergesetzt und ihn als Beispiel für Medien dargestellt, die alles schlecht redeten und damit „die Radikalen“ stärkten.