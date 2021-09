1 Auch wenn seine Zeit im Bundestag beendet ist, zeigt sich Marcel Klinge mit dem Ergebnis zufrieden. Foto: Eich

Der Liberale zieht nicht wieder in den Bundestag ein, sieht das gute Abschneiden seiner Partei aber als Bestätigung seiner 4-jährigen Abgeordneten-Zeit an.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit einem weinenden, aber vor allem mit einem lachenden Auge konnte Marcel Klinge von der FDP das Ergebnis am Wahlabend hinnehmen. Denn es war keine wirkliche Überraschung, dass er das Direktmandat für den Wiedereinzug in den Bundestag nicht bekommen hat. "Ich wusste es schon vorher, dass ich nicht die ganz große Chance habe", meinte er bei der Wahlparty im Restaurant Camilli in Villingen.

Seiner Meinung nach gehe es aber nicht nur ums persönliche Weiterkommen, sondern auch und Themen und Anliegen. Beim Blick auf das Ergebnis sei das bei den Wählern auch ganz gut verfangen. Vor allem bei der Zweitstimme hätten die Liberalen als drittstärkste Kraft – vor den Grünen und der AfD – im Landkreis sehr gut zugelegt. "Ich hoffe, dass wir den Schwung nach Berlin mitnehmen können für eine vernünftige Regierungsbildung."

Und auch ohne konkrete Mandatsperspektive zeigt sich Marcel Klinge sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Erststimme, das er als eine "schöne Bestätigung" seiner vierjährigen Arbeit ansieht. Die Zeit im Bundestag sei unglaublich spannend und – sowohl in positiver als auch in negativer Sicht – lehrreich gewesen. Die Wahlkreisarbeit habe ihm aber am meisten Spaß gemacht. "Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dem Mandat heraus", bilanziert er.

Auch nach seiner Abgeordneten-Zeit in Berlin will Klinge, der vor kurzem eine Lernfabrik für Tourismus gegründet hat, weiterhin politisch aktiv bleiben und sowohl FDP-Vorsitzender in Südbaden als auch Stadtrat bleiben.