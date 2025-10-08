Brücke Peterzeller Straße VS: Ein Millionenprojekt nimmt Formen an

Der Technische Ausschuss der Stadt VS fasste den Projektbeschluss für den Neubau der Brücke Peterzeller Straße. „Ein emotionales Thema“, meinte CDU-Stadtrat Dietmar Wildi.
Bereits im Jahr 2018 waren massive Schäden an der Brücke Peterzeller Straße in Villingen (Baujahr 1957) festgestellt worden. Es folgten Einschränkungen der Traglast und andere provisorische Lösungen, die die Brücke insbesondere für den Autoverkehr befahrbar halten sollten bis eine Gesamtlösung umgesetzt würde. Das führte im Ergebnis immer wieder zu Verkehrsbehinderungen auf einer viel befahrenen Strecke. Zuletzt war die Passierbarkeit dieser Stelle durch eine Behelfsbrücke sichergestellt worden – als Übergangslösung.