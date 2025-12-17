Badbetrieb in Steinen: Schließung des Freibads ist vorerst vom Tisch

Trotz schwieriger Finanzlage stimmte der Gemeinderat Steinen mehrheitlich für die Eröffnung der Badesaison im Mai 2026. Kurzzeitig stand der Weiterbetrieb des Freibads auf der Kippe.
Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurden auf Antrag der CDU-Fraktion jene Tagesordnungspunkte abgesetzt, die den Haushaltsplan 2026 betreffen. Die Gemeinde hinkt bei den Haushaltsberatungen hinterher. Bei den abgesetzten Punkten ging es beispielsweise um eine geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 auf 400 Prozent.