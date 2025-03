Auch Lahr im Fokus: SPD diskutiert beim Heringsessen über Olaf Scholz und AfD

1 Austausch zum Aschermittwoch: Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner (von links) und Karl-Rainer Kopf hörten sich die Meinungsbeiträge von Walter Caroli (von rechts) und Roland Hirsch an. Foto: Lienhard

Nach dem Wahldebakel gab es für die Sozialdemokraten beim Heringsessen viel zu diskutieren. Streitthema waren die AfD-Erfolge, gerade in Lahr, sowie der Umgang mit Spitzenkandidat Olaf Scholz. Der Wahlkreisabgeordnete blickt optimistisch nach vorne.









Etwa 45 Genossen und Gäste kamen in den „Schützen“ in Herbolzheim – neben Johannes Fechner auch Parteimitglieder von der Basis und frühere Abgeordnete aus Land- und Bundestag. Am Aschermittwoch könne man den Kopf leeren und kritische oder lustige Worte äußern, so Karl-Rainer Kopf, der für die Kreisgruppe Süd des Ortenaukreises mit dem Landkreis Emmendingen eingeladen hatte. Doch den wenigsten war zum Lachen zumute. Fechner sprach von einer „historischen Niederlage“ der SPD bei der Bundestagswahl. Die Bürger hätte man mit Inhalten überzeugt, aber wegen Kanzlerkandidat Scholz hätten viele ihr Kreuz nicht bei den Sozialdemokraten gemacht: „Olaf war ein Klotz am Bein.“ Das sahen in Herbolzheim nicht alle so, wie sich zeigen sollte. Zudem hätten, so Fechner, viele „die Schnauze vollgehabt vom Dauerzoff in der Ampel“.