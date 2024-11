Auch in Schömberg und Nagold Thema: Sitzbänke im Wald - ein Auslaufmodell?

1 Sind die Tage von Sitzbänken im Wald gezählt? Foto: Scheuermann

Mehr abgestorbenen Ästen und Bäume gleich mehr Gefahrenquellen im Wald. Im Südwesten hat sich die Debatte über diese Folgen des Klimawandels an Sitzbänken entzündet. Abbauen oder andere Lösungen suchen? Auch in Schömberg und Nagold war das schon Thema.









Sie laden zum Genießen der Aussicht, Ausruhen oder Picknicken ein - viele Tausend Bänke in Baden-Württembergs Wald und Flur. Doch könnten müde Wanderer bald deutlich seltener diese Sitzgelegenheiten finden. Grund: Die aus der allgemeinen Schadenersatzpflicht abgeleitete Verkehrssicherungspflicht verdonnert die Eigentümer der genutzten Grundstücke zur Übernahme der Kosten von Kontrolle, Erhalt und Sicherung der Bänke. Außerdem können sie bei Unfällen im Wald haftbar gemacht werden. Die FDP im Landtag hat das Thema durch eine Anfrage an die Landesregierung zur Bedeutung von Sitzbänken für den (Wander)tourismus in Baden-Württemberg in den Fokus gerückt.