Wo der Onstmettinger Linkenbold sein Unwesen treibt Die Höhle der bizarren Geister

Sie gewährt einen Blick tief unter die Erde: Zweimal im Jahr ist die Linkenboldshöhle bei Onstmettingen für die breite Öffentlichkeit zugänglich: an Christi Himmelfahrt und am Tag des offenen Denkmals. Am 8. September ist es wieder soweit.