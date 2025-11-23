Birger Bär hat auf Telegram Lörracher Stadträte beschimpft. Hierfür entschuldigte er sich. Aber es bleibt dabei: Seine Äußerung dokumentiert eine verstörende Haltung.

Um es vorweg zu sagen: Es geht an dieser Stelle nicht um Birger Bär-Bashing. Es geht allein darum, seine einst von ihm selbst vorgetragenen Überzeugungen mit der Realität abzugleichen. Dabei soll nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, nicht jeder Satz und jeder Einzelfall überbewertet werden – wir alle machen Fehler. Bei Bär jedoch zieht sich ein Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wie ein roter Faden durch sein gesellschaftliches und politisches Engagement.

Der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit Dieser Widerspruch gipfelte zuletzt in einem verstörenden Vorgang, den es in kommunalpolitischem Zusammenhang in Lörrach so noch nicht gab: Bär machte seinem Ärger über die geplante Erhöhung der Gewerbesteuer offenbar in einer Telegram-Äußerung Luft. Dabei bezeichnete er seine Ratskollegen als „grün-rotes Gesindel“ und Ulrike Krämer als „so genannte Fraktionsvorsitzende der CDU“. Bär spricht darin auch von „Verrat“ an der Unternehmerschaft.

In einer gemeinsamen Erklärung hat die große Mehrzahl der Stadträte darauf im Gemeinderat reagiert – worauf sich Bär in der öffentlichen Sitzung in aller Form für diese Äußerungen entschuldigte.

Bär sendet eindeutige Signale in die Gesellschaft

Diese Entschuldigung ist respektabel – und dringend notwendig. Aber sie ändert nichts daran, dass sich ähnlich geartete Angriffe immer wieder wiederholen. Mit dem Unterschied, dass Bär mittlerweile als Kopf einer Gruppierung im Gemeinderat eine besondere Verantwortung trägt. Solche Kommentare eines Stadtrats sind nicht privat, sondern politisch. Er sendet Signale in die Gesellschaft, was von den Akteuren der politischen Konkurrenz zu halten sei. Bär verwendet hier eine brutale und erniedrigende Gossensprache, die Argumente ausblendet, Brücken abbricht und Aggressivität gegenüber andersdenkenden Politikern schürt.

Dabei trat Bär in Lörrach vor Jahren durchaus positiv in Erscheinung. Er zeigte sich zunächst als rühriger Apotheker, der auch mit nonkonformistischen Aktionen auf seine Haltung aufmerksam machte – etwa im Zusammenhang mit dem Ein-Euro-Ticket, für das er die Werbetrommel rührte.

Bärs Positionierung in der Corona-Pandemie

In der Pandemie positionierte er sich – legitimer Weise – als Kritiker von Corona-Maßnahmen und organisierte unter anderem Kundgebungen und Proteste. Er forderte einen fairen, sachlichen Austausch von Standpunkten, ließ dies aber selbst häufig vermissen. Bär griff in seinen Reden politische Akteure an – auch in polemischer Weise, jenseits sachlicher Kritik. Er trat damals oft als Ankläger oder Opfer auf. Das, was er zu sein vorgab: ein Mittler – war er nicht.

Die Initiative „Bürger für Lörrach“

Mit seiner Initiative „Bürger für Lörrach“ übte er später unter anderem Kritik an Tempo 30-Zonen und am geplanten Bau einer Gemeinschaftsunterkunft in Stetten – Letztere wird zumindest absehbar nicht kommen. Die Debatte vor der Kommunalwahl 2024 hat der Gruppierung an der Wahlurne gewiss nicht geschadet.

Bärs Versicherung: „Ich will Brücken bauen“

Nachdem Birger Bär und seine Ehefrau Dorothea Bär im Sommer 2024 für die „Bürger für Lörrach“ in den Gemeinderat gewählt worden waren, versicherte der neue Stadtrat im Gespräch mit unserer Zeitung, er sei ein Mensch, der „Brücken bauen und Mauern einreißen“ wolle. Davon war in den folgenden Monaten wenig zu merken. Bär profilierte sich als Kopf und zentraler Akteur der Bürger für Lörrach, seine Frau agiert wesentlich zurückhaltender.

Bürger für Lörrach-Stadtrat und im Lörracher AfD-Vorstand

Interessanterweise machte Bär schon am Wahlabend seine Sympathien für die Freien Wähler in der Kommunalpolitik deutlich, nicht für die AfD-Fraktion. Im Frühjahr 2025 wurde öffentlich, dass Bär Vorstandsmitglied im neuen Stadtverband der AfD wird. Der Parteieintritt nach der Kommunalwahl wirke sich nicht auf sein Stadtratsmandat aus, erklärte er gegenüber unserer Zeitung diesen Schachzug. Bei seiner Tätigkeit im Gemeinderat stehe Lörrach im Zentrum, bei seinem Eintritt in die Partei seien bundesweite Aspekte der Politik entscheidend gewesen. Seine Frau sei nicht in die AfD eingetreten, sagte er damals. Auch nach diesem Schritt blieben Bär und die AfD-Fraktion um den gemäßigten Wolfgang Koch im Gemeinderat eher auf Distanz. Unterschiedliche lokalpolitische Akzentuierungen seien erkennbar, sagte Bär.

Wohin die politische Reise Birger Bärs führen wird, ob – und wenn ja: für wen – Bär im nächsten Gemeinderat Politik machen wird: Man wird sehen.

Bär beschimpft auf Telegram Lörracher Bürger für ihre politische Meinung

Ganz sachlich darf indes festgestellt werden – obgleich er sich im Nachhinein entschuldigt hat: Bärs Telegram-Nachricht dokumentiert seine Haltung – selbst dann, wenn diese im Affekt zum Ausdruck kam.

Die Distanzierung kam spät: Die Telegram-Äußerung stammt vom 7. November. Entschuldigt hat sich Bär im Gemeinderat erst, nachdem die Stadträte am 20. November ihre Erklärung verlesen hatten. Bär hätte dies früher tun können.

Was bleibt, ist vor allem das von Bär hervorgerufene Bild von kommunalpolitisch engagierten Lörracher Bürgern – denn genau das sind Stadträte –, die eine andere politische Auffassung vertreten als er selbst.

Damit wird nicht zuletzt deutlich, welch besorgniserregendes Potenzial damit verbunden ist, wenn Birger Bär in Lörrach Politik mitgestaltet.