Birger Bär hat auf Telegram Lörracher Stadträte beschimpft. Hierfür entschuldigte er sich. Aber es bleibt dabei: Seine Äußerung dokumentiert eine verstörende Haltung.
Um es vorweg zu sagen: Es geht an dieser Stelle nicht um Birger Bär-Bashing. Es geht allein darum, seine einst von ihm selbst vorgetragenen Überzeugungen mit der Realität abzugleichen. Dabei soll nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, nicht jeder Satz und jeder Einzelfall überbewertet werden – wir alle machen Fehler. Bei Bär jedoch zieht sich ein Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wie ein roter Faden durch sein gesellschaftliches und politisches Engagement.