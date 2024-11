950 Jahre Stadt Calw: Geburtstagsfeier dauert ganze zwölf Monate

Oberbürgermeister Florian Kling wollte freilich nicht alles verraten, weil man wie bei einem Geschenk „ auch was auspacken können muss“. Gleichwohl gab er einen Vorgeschmack auf das, was die Calwer und Besucher 2025 zum runden Geburtstag alles erwartet.

Im Jahr 1075 wurde die Stadt Calw zum ersten Mal geschichtlich unter dem Namen „Chalawa“ erwähnt – das soll groß gefeiert werden. Einen Teil des Konzepts, wie das Jahr 2025 verlaufen soll, stellte der Verwaltungschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Das ganze Jahr über wird mit den unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen an das 950-jährige Bestehen der Stadt erinnert.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Verwaltung zu einem Bürger-Workshop eingeladen, in dem Vorschläge gesammelt werden sollten. Unzählige Ideen wurden zusammengetragen, deren Umsetzung freilich auch an der Finanzierbarkeit hing. Laut Kling haben sich passende Lösungen aufgetan, „fast alles wird zu 70 bis 75 Prozent gefördert“, erläuterte er in der jüngsten Ratssitzung. Von A bis Z aufgelistet werden die zahlreichen Veranstaltungen in einem Festkalender, den es beim nächsten Neujahrsempfang in gedruckter Form geben wird. Er wird auch digital verfügbar sein.

Stadtfest extra um ein Jahr verschoben

Zahlreiche Vereinsfeste, Konzerte, Führungen, Märkte und Ausflüge sind in die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag eingebettet. Nicht zuletzt das Stadtfest vom 27. bis 29. Juni 2025, „das extra um ein Jahr verschoben wurde“, so Kling. Am letzten Juni-Wochenende findet auch der offizielle Festakt statt. Außerdem treten in einem Fußballturnier Auf dem Brühl Mannschaften aus Calw unter anderem gegen Teams der Partnerstädte an. 2025 feiert die Freiwillige Feuerwehr Stammheim ihr 150-jähriges Bestehen. Die Stadt- und Jugendkapelle Calw blickt auf ihr Gründungsjahr 1665 zurück – mit 360 Jahren ist sie damit die älteste Blaskapelle in Baden-Württemberg.

Bahnhofsfest Ende Mai

Im Jubiläumsjahr wird der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Calw ausgetragen. Nächstes Jahr wird es erneut ein Bahnhofsfest in Calw geben – unabhängig vom Start der Hermann-Hesse-Bahn, worauf die Stadt freilich keinen Einfluss hat. Die neue Bahnanbindung soll dennoch rund um den ZOB gefeiert werden. Das Programm für den 30. und 31. Mai steht zwar noch nicht, zu bestaunen bekommen die Festbesucher auf alle Fälle aber eine alte Dampflok. Am Wochenende nach dem Stadtfest, am 5. Juli, steht der große Festumzug mit Schulen und Vereinen an. Am Konzept wird derzeit gearbeitet.

Nach neun Jahren wieder „Calw rockt“

Auf das Wochenende vom 18. bis 20. Juli dürften einige hinfiebern: Nach neun Jahren Pause gibt es eine Neuauflage von „Calw rockt“ auf dem Marktplatz – und das gleich an drei Tagen. Organisator Jürgen Ott und sein Team stehen laut Stadtverwaltung bereits in Kontakt mit hochkarätigen Künstlern. Mehr dazu wird noch nicht verraten.

Eine alte Calwer Tradition, das „Fackeln“, eine Wanderung auf den Hohen Fels, wird am 7. November unter der Leitung von Jürgen Rust wiederbelebt.

950 kleine Löwen

Zum Jubiläumsjahr wurde ein neues Logo entworfen, das auf Hoodies und T-Shirts gedruckt werden soll. Das Signet zeigt den Calwer Löwen. Das Wappentier, das für Mut, Stärke und Tapferkeit steht, wird kommendes Jahr aber noch in einer ganz anderen Form präsent sein: als 3D-Modell in einer Auflage von 950 Stück, passend zu 950 Jahren Calw. Die Löwen en miniature werden verschenkt oder verkauft. Ein Teil der Figuren wird komplett in Weiß produziert und kann nach Herzenslust selbst gestaltet werden, der andere Teil wird künstlerisch veredelt.

Kein leichtes Unterfangen

Eine Vorlage für den 3D-Löwen-Druck hinzubekommen, war laut Oberbürgermeister gar nicht so einfach, denn das steinerne Original, das auf der Brunnensäule des Oberen Marktbrunnens thront, ist zu schwer, um es unbeschadet zu bewegen. Die Lösung: mehrere Überflüge mit einer Drohne, um das Calwer Wappentier aus der Luft mit der Kamera Zentimeter für Zentimeter erfassen zu können.