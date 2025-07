Schon eine kurze Störung auf der viel befahrenen B462 sorgt erfahrungsgemäß für jede Menge Stau und die Auf- und Abfahrt der A81 ist auch für viele Pendler essenziell. Jetzt kündigen sich große Sanierungsarbeiten an. Auf Nachfrage beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg erfahren wir die Details.

Saniert wird die B462 zwischen Dunningen und Rottweil demnach voraussichtlich von Ende August bis November – und so lange wird auch gesperrt. Wie RP-Sprecherin Heike Spannagel erklärt, wird die Fahrbahndecke der B462 zwischen dem Abzweig der K5540 (bei Alba Süd) nach Zimmern und der Überfahrt zur B14 /B27 – also am Abzweig Balingen/Rottweil-Nord – erneuert.

Zudem werden die Anschlussäste der A81 sowie die K5540 nach Zimmern einschließlich des ersten Kreisverkehrs bei Alba Süd) erneuert. Die auf der Strecke befindlichen Brücken werden ebenfalls saniert. Insgesamt, so die Sprecherin auf Nachfrage, sind 3,5 Millionen Euro für die Maßnahme veranschlagt.

Umleitung führt über Villingendorf

Die Umleitung führt über Villingendorf – auf den Ort kommt also eine Blechlawine zu. Der Verkehr wird von Rottweil über die L424 nach Villingendorf und von dort über die K5538 zurück zur B462 zwischen Hochwald und Tannwald umgeleitet. In die Gegenrichtung gilt laut RP dieselbe Umleitung.

Das dürfte vor allem im Berufsverkehr die ohnehin schwer belasteten Kreisverkehre an der B27 im Rottweiler Norden an die Grenzen bringen.

B33 für überörtlichen Verkehr

Der überörtliche Verkehr aus dem Raum Offenburg und in der Gegenrichtung wird weiträumig auf die B33 über Triberg-VS verwiesen. Dies lässt hoffen, dass sich gerade auch der Schwerverkehr verlagert, der ansonsten über die Achse B462 auch auf die Autobahn Rottweil auffährt.

Der A81-Anschluss ist im ganzen Bauzeitraum gesperrt, die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen verweisen – logischerweise – zur Anschlussstelle Oberndorf und zur Anschlussstelle Rottweil Süd/VS.

Und dann ist mit der Maßnahme ja auch noch das Gewerbegebiet Zimmern abgehängt. Zur Zufahrt, so die RP-Sprecherin, wird von Tannwald über die K5537, K5547 und die K5539 ins Gewerbegebiet Zimmern und ins Gewerbegebiet Inkom geleitet, auch hier zeitweise in beide Richtung. „Hier wird versucht, die Zufahrt von Tannwald her über die B462 und die K 5540 so lange wie möglich offen zu halten“, gibt Heike Spannnagel einen kleinen Lichtblick.

Klar ist, dass diese Sperrung manchen Verkehrsteilnehmer auf eine harte Probe stellen wird. Mehr Zeit einplanen ist dringend angesagt – über Monate.