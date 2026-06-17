Zukunft des Minaras ungewiss: Erst 2021 saniert – Schließung des Bad Dürrheimer Freizeitbads steht im Raum

Die Sanierung kostete 8,9 Millionen Euro, die Eröffnung war im September 2021. Jetzt steht die Schließung im Raum und so sollen die Bürger beteiligt werden.
Der Aufsichtsrat der Kur und Bäder GmbH empfiehlt vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt, die mögliche Einstellung des Badebetriebs ergebnisoffen zu prüfen und hierfür einen strukturierten Prüf- und Beteiligungsprozess einzuleiten. Eine Entscheidung über die Zukunft des Minara wird in dieser Sitzung ausdrücklich noch nicht getroffen. Der Gemeinderat von Bad Dürrheim wird sich in seiner Sitzung am 25. Juni mit der Zukunft des Hallen- und Freizeitbades Minara befassen.