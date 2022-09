3 Die Verantwortlichen des Zollernalb-Klinikums wehren sich gegen die Pläne der Bundesregierung, das Corona-Schutzkonzept zu verschärfen Foto: Maier

Die Bundesregierung plant ab Oktober das Corona-Schutzkonzept auch in den Krankenhäusern zu verschärfen. Das Direktorium und der Betriebsrat des Zollernalb Klinikums lehnen dies ab und wenden sich mit einem Brandbrief an die hiesigen Abgeordneten.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Nach dem Plan der Regierung sollen sich alle Klinik-Beschäftigten täglich unter Aufsicht durch geschultes Personal oder durch eine offizielle Teststelle vor Arbeitsbeginn testen lassen. Das Klinikdirektorium und der Betriebsrat des Zollernalb-Klinikums wandten sich nun gemeinsam in dringender Angelegenheit mit einem Brandbrief an die Bundestagsabgeordneten der Region.

Aktuell testen sich alle immunisierten Mitarbeiter im Klinikum zwei Mal pro Woche. Die nicht-immunisierten Beschäftigten und Mitarbeiter, deren Grundimmunisierung länger als drei Monate zurückliegt, führen täglich einen Schnelltest vor Arbeitsbeginn durch.

Brandbrief

Das Klinikdirektorium und der Betriebsrat des Zollernalb Klinikums wandten sich nun mit einem Brandbrief an die Bundestagsabgeordneten der Region: "Es ist absolut unzumutbar, was den ohnehin strapazierten Krankenhäusern nun noch zusätzlich auferlegt werden soll", sagt Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer, zu den Plänen der Regierung. "In den Kliniken herrscht mit der FFP2-Maskenpflicht, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und der regelmäßigen Testung im Klinikum der bestmögliche Schutz gegen SARS-COV2. Es ist ein Unding, die Kliniken mit diesem erheblichen Mehraufwand an Kosten und Bürokratie noch mehr zu belasten."

Landrat steht zur Seite

Auch der Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Zollernalb-Klinikums, Günther-Martin Pauli, unterstützt den Vorstoß: "Nach über zweieinhalb Jahren der Pandemie wird die geschwächte Gesundheitsbranche weiter belastet. Es ist unerträglich, was die Bundesregierung den Kliniken mit dieser neuen Regelung aufzubürden plant."

Die Stellungnahme des Klinikdirektoriums und des Gesamtbetriebsrats, wurden an die Abgeordneten Thomas Bareiß (CDU), Pascal Kober (FDP), Chris Kühn (Bündnis90/Die Grünen) und Robin Mesarosch (SPD) versendet.

Hoher Arbeitsaufwand

Darin heißt es wörtlich: "Durch das Abweichen von der nicht überwachten Selbsttestung und der Forderung ›der Test muss unter Aufsicht der verantwortlichen Stelle als betriebliche Testung durch geschultes Personal oder durch eine Teststelle erfolgen‹, kommt es zu einer erheblichen Belastung der klinischen Betriebsabläufe. Einerseits müssen in den Kliniken Teststellen durch geschultes Personal eingerichtet werden. Außerdem muss die Arbeitszeit berücksichtigt werden, während der jeder Mitarbeiter getestet wird und in der sonst keine Arbeiten ausgeführt werden können. Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess pro Mitarbeiter und pro Arbeitstag rund 30 Minuten Arbeitszeit in Anspruch nehmen wird. Bei einer Gesamtanzahl von 1600 Mitarbeitern muss davon ausgegangen werden, dass täglich durchschnittlich rund 700 Mitarbeiter am Arbeitsplatz sind und getestet werden müssen. Dies bedeutet einen Arbeitszeitaufwand von 350 Arbeitsstunden pro Tag (700 Mitarbeiter á 30 Minuten). Für die Gültigkeitsdauer dieses Gesetzesentwurfs vom 1. Oktober 2022 bis 7. April 2023, das heißt 189 Arbeitstage, fallen somit 66 150 Arbeitsstunden alleine für die vorgeschriebene Testung an. Ausgehend von einem für alle Berufsgruppen durchschnittlichen Arbeitsentgelt von 40 Euro pro Stunde ergibt sich eine Belastung in Höhe von rund 2,64 Millionen Euro."

Beschäftigte lassen sich das nicht gefallen

Und weiter: "Zusätzlich zu den Personalkosten sind die Materialkosten für 132 300 Tests zu berücksichtigen. Außerdem wird den Klinikmitarbeitern durch den Wegfall der ›nicht überwachten Selbsttestung‹ ein erhebliches Misstrauen entgegengebracht, das offensichtlich unterstellt, dass die Klinikmitarbeiter in der Vergangenheit keine ausreichende Verantwortung und Sorgfalt gezeigt haben. Für uns stellt dies eine eindeutige Verschlechterung dar. Diese Form des Umgangs lassen sich viele Mitarbeitender im Gesundheitswesen nicht mehr gefallen. Die jetzt bereits bestehende hohe Fluktuation und Abwendung von Gesundheitsberufen wird durch diese Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter verstärkt."

Selbstverständlich stünden die Verantwortlichen des Zollernalb-Klinikums zu den erforderlichen und sinnvollen Schutzmaßnahmen. Durch die hohe Zahl an COVID-Patienten, die bei im Klinikum in der Vergangenheit behandelt wurden, sei man auf die Schutzmaßnahmen und auf den fachgerechten Umgang mit der COVID-Erkrankung eingestellt.

Appell an Abgeordnete

Der Appell des Klinikums lautet: "Als Bundestagsabgeordnete aus der Region bitten wir Sie ausdrücklich darum, dem Vorschlag des COVID-19-Schutzgesetztes nicht zuzustimmen. Die Umsetzbarkeit ist nicht praktikabel und führt zu einer weiteren drastischen Verschlechterung der aktuellen Situation im Gesundheitswesen."

Unterschrieben haben Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer, Manfred Heinzler, Kaufmännischer Geschäftsführer, Professor Michael Bitzer, Ärztlicher Direktor, Thomas Scholz, Stellvertretender Pflegedirektor, Ute Hettel, Gesamtbetriebsratsvorsitzende und Betriebsratsvorsitzende Balingen, sowie Frank Hipp, Betriebsratsvorsitzender Albstadt.