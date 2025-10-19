Zehn Jahre mittendrin: Inklusion mit Herz und Haltung in VS

Menschen mit Behinderung stärken, Chancen schaffen, Teilhabe ermöglichen – das feierte das Kompetenz- und Bildungszentrum zum Zehnjährigen mit viel Resonanz.
„Das Kompetenz- und Bildungszentrum der Bruderhaus-Diakonie in Villingen-Schwenningen feierte sein zehnjähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste, Beschäftigte, Ehrenamtliche, Mitarbeitende sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und verschiedenste Kooperationspartner kamen zusammen. Fachbereichsleiterin Iris Wößner begrüßte die Gäste mit einem Lächeln: „Schön, dass Sie alle da sind – und das an einem Samstag. Sie haben alles richtig gemacht!“ In ihrer Ansprache blickte sie auf zehn Jahre intensiver Entwicklung zurück, geprägt von Herzblut, Engagement, Fachlichkeit und Gemeinschaftssinn.