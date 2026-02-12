Zahlreiche Investitionen: Inzlingens Haushalt ist am Anschlag

Der Inzlinger Haushalt für 2026 steht und sieht einen Fehlbetrag von 280 200 Euro in der Ergebnisrechnung vor.
Kämmerer Thorsten Braatz erläuterte in der Gemeinderatssitzung vom Dienstagabend Details zum in der Januarsitzung von Bürgermeister Marco Muchenberger eingebrachten Haushaltsplan und begann seine Ausführungen mit der erfreulichen Nachricht, dass der Gemeinde aus dem Förderprogramm LuKIFG des Bundes rund 1,6 Millionen Euro Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bewilligt wurden. Abklärungen, inwieweit diese mit Landesförderungsprogrammen kombinierbar sind, gehören zu den anstehenden Hausaufgaben der Verwaltung.