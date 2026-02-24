Wohnungen geplant: So geht es auf dem Singler-Areal in Lahr weiter

Die Bebauung des Grundstücks ist in weiter Ferne, trotzdem haben Verwaltung und Gemeinderat jetzt Standards definiert, die künftige Investoren dort einzuhalten haben.
Vorne rollt der Verkehr auf der B 415, hinten fließt die Schutter vorbei, daneben liegt das Herzzentrum – und zwischendrin befindet sich ein gut 7300 Quadratmeter großes Areal, das mit seiner Lage für Wohnen ideal erscheint. Denn die Natur ist nahe, die Innenstadt nicht weit und eine wichtige Verkehrsader direkt vor der Haustür. Allerdings geht es auf dem Singler-Areal nun schon seit Jahren nicht voran. Das hat dazu geführt, dass das Tischtuch zwischen Investor Uwe Birk und der Stadt mittlerweile zerschnitten ist.