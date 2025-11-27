Wirtschaft in Tennenbronn: Teufel lobt Schneider als Vorreiter für Innovation und Nachhaltigkeit

Bei dem Besuch der Firma Schreibgeräte Schneider in Tennenbronn betonte Stefan Teufel (CDU) die Bedeutung des Familienunternehmens für den Industriestandort Baden-Württemberg.

Im Rahmen seiner Wirtschaftsgespräche im Wahlkreis besuchte der Landtagsabgeordnete stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Stefan Teufel (CDU) die Firma Schreibgeräte Schneider in Tennenbronn – ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten für Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationsgeist steht. Im Mittelpunkt des Austauschs mit der Geschäftsführung und Mitarbeitenden standen die Themen Fachkräftesicherung, Energiepolitik, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Industriestandorts Baden-Württemberg.

„Auf die Wirtschaft kommt es an – dieser Satz bewahrheitet sich hier in Tennenbronn auf beeindruckende Weise“, sagte Teufel nach dem Rundgang durch die Fertigungshallen. „Schneider steht wie kaum ein anderes Unternehmen für das, was unseren Standort stark macht: hohe Qualität, soziale Verantwortung, Innovationskraft und regionale Verwurzelung.“

Nachhaltigkeit als Erfolgsmodell

Schreibgeräte Schneider ist nicht nur einer der führenden Hersteller von Schreibgeräten in Europa, sondern auch ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Produktion und Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen setzt auf ressourcenschonende Prozesse, langlebige Materialien und konsequente Wiederverwertung – und beweist damit, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind.

„Diese Haltung beeindruckt mich besonders“, so Teufel. „Hier wird Verantwortung übernommen – für die Region, für die Beschäftigten und für kommende Generationen. Das ist gelebte Nachhaltigkeit im besten Sinne.“

Gerade im ländlichen Raum seien solche Betriebe ein zentraler Pfeiler der regionalen Entwicklung. „Wenn wir über gleichwertige Lebensverhältnisse sprechen, dann heißt das auch: starke Betriebe in unseren Gemeinden, sichere Arbeitsplätze und Perspektiven für junge Menschen. Schneider in Tennenbronn ist dafür ein Paradebeispiel.“

Mit seinen innovativen Produkten und nachhaltigen Fertigungsmethoden ist Schneider längst ein international erfolgreicher Botschafter für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. „Hier sieht man, was unser Land ausmacht: Erfindergeist, Qualitätsbewusstsein und der Mut, Dinge besser zu machen. Das ist der Geist, der uns stark macht – wirtschaftlich, gesellschaftlich und menschlich“, so Teufel abschließend.