Wirtschaft in Tennenbronn: Teufel lobt Schneider als Vorreiter für Innovation und Nachhaltigkeit

Bei dem Besuch der Firma Schreibgeräte Schneider in Tennenbronn betonte Stefan Teufel (CDU) die Bedeutung des Familienunternehmens für den Industriestandort Baden-Württemberg.
Im Rahmen seiner Wirtschaftsgespräche im Wahlkreis besuchte der Landtagsabgeordnete stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Stefan Teufel (CDU) die Firma Schreibgeräte Schneider in Tennenbronn – ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten für Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationsgeist steht. Im Mittelpunkt des Austauschs mit der Geschäftsführung und Mitarbeitenden standen die Themen Fachkräftesicherung, Energiepolitik, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Industriestandorts Baden-Württemberg.