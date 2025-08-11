Wirtschaft in Schramberg: Schweizer-Mitarbeiter fürchten um Arbeitsplatz

Bei der Schweizer AG in Sulgen scheint der bereits im Frühjahr dieses Jahres angedeutete Stellenabbau jetzt Realität zu werden.

Nahezu 40 Prozent Rückgang der eigenen Produktion hat die Schweizer AG für das erste Halbjahr 2025 vermeldet. Zudem ein negatives Ergebnis von 1,1 Millionen Euro nach einem mageren Gewinn von 100 000 Euro im Vorjahr. Gleichzeitig steht in der jüngsten Mitteilung vom Freitag, dass „die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduktion planmäßig umgesetzt werden und zunehmend zur Entlastung beitragen“.

Welche Maßnahmen dabei ergriffen werden, teilt das Unternehmen nicht mit. Indes aber, dass „eventuell anfallende Restrukturierungsaufwendungen in dieser Ergebnisprognose nicht enthalten sind“ und „das Geschäftsjahr 2025 auf der Kostenseite als Übergangsphase eingeschätzt wird; mit einer vollen Wirksamkeit der ergriffenen Effizienzmaßnahmen im Jahr 2026 gerechnet wird“.

Mitarbeiter berichten

Mittlerweile ist aber aus Mitarbeiterkreisen bekannt geworden, was zumindest ein Teil der Maßnahmen sein dürfte: Der Abbau von Arbeitsplätzen am Standort Schramberg-Sulgen. Dort sollen Mitarbeitende vor die Wahl gestellt worden sein: Entweder sofortiges Ausscheiden mit Abfindung oder Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt mit schlechteren Bedingungen. Wie viele Mitarbeiter allerdings hiervon betroffen sind, ist nicht bekannt.

Schweizer AG sagt nichts

Eine Mail-Anfrage unserer Redaktion in der vergangenen Woche, wie viele Mitarbeiter aus welchen Bereichen das Unternehmen verlassen sollen und ob es möglicherweise einen Sozialplan gibt, ergab folgende Antwort: „Wir danken für Ihr Interesse, bitten jedoch um Verständnis, dass wir uns zu diesem Thema nicht äußern werden“, so Lisa Jeske, Head of Media & Communications.

Anruf des Betriebsrats

Eine Nachfrage bei der IG Metall Freudenstadt führte auch nur wenig weiter. Gewerkschaftssekretär Stefan Prutscher berichtete, dass sich der Betriebsrat der Schweizer Electronic vor kurzem an die IG Metall Freudenstadt wegen grundsätzlicher Fragen zum Thema Personalabbau gewandt habe, dass dann aber der Kontakt wieder abgerissen sei und Funkstille herrschte.

Anfrage bei IG Metall

Gegenüber unserer Redaktion hatte Finanzvorstand Marc Bunz im Mai dieses Jahres bei einem Interview gesagt, dass das Unternehmen bereits im Jahr 2024 begonnen habe, die Kostenbasis zu verbessern und an das geringe Auslastungsvolumen in Schramberg anzupassen. Ansatzpunkte seien immer: „Personal- und Sachkosten sowie zusätzliche Maßnahmen zur Cash Optimierung wie die Working-Capital-Verbesserung und die Fokussierung der Investitionen auf das Nötigste.“

Immer wieder Personal reduziert

Personalabbau ist bei Schweizer auch in früheren Jahren immer wieder ein Thema gewesen. Zuletzt hatte es 2020 eine Aktion der Gewerkschaft IG Metall gegen mögliche drohende Entlassungen gegeben. Zuletzt hatte das Unternehmen rund 500 Beschäftigte.