Wirtschaft in Schramberg: Schweizer-Mitarbeiter fürchten um Arbeitsplatz

Bei der Schweizer AG in Sulgen scheint der bereits im Frühjahr dieses Jahres angedeutete Stellenabbau jetzt Realität zu werden.
Nahezu 40 Prozent Rückgang der eigenen Produktion hat die Schweizer AG für das erste Halbjahr 2025 vermeldet. Zudem ein negatives Ergebnis von 1,1 Millionen Euro nach einem mageren Gewinn von 100 000 Euro im Vorjahr. Gleichzeitig steht in der jüngsten Mitteilung vom Freitag, dass „die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduktion planmäßig umgesetzt werden und zunehmend zur Entlastung beitragen“.