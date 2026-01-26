Wirtschaft im Nordschwarzwald: Der Mittelstand im Dialog mit der Landespolitik

Der Wirtschaftsrat der CDU, Sektion Calw- Freudenstadt, hielt seinen Neujahrsempfang in Haiterbach ab.
Mit der Veranstaltung sollte deutlich gemacht werden: Wirtschaft entsteht auch außerhalb der Metropolregionen. Der Neujahrsempfang der Sektion Calw–Freudenstadt des Wirtschaftsrats der CDU fand so auch bei der Infinex Group in Haiterbach statt. Mit der Wahl des Veranstaltungsortes rückte der Austausch zwischen Wirtschaft und Landespolitik gezielt Regionen außerhalb der Metropolregionen in den Fokus, heißt es in der Pressemitteilung.