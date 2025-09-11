Wirtschaft im Kreis Calw: Boysen Gruppe auf der IAA Mobility in München

Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Geisel setzt sich bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann für den Nordschwarzwald ein.
Unter dem Motto „Technologies for Transformation“ präsentiert sich die Boysen Gruppe in dieser Woche auf der IAA Mobility 2025 in München. Wie das in Altensteig ansässige Unternehmen den technologischen Wandel vom Kerngeschäft Abgastechnik hin zu neuen Produktgruppen für alternative Antriebe vollzieht, beeindruckt auch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.