Windkraftgegner in Wildberg: Energiepolitik und das St.-Florians-Prinzip

Zum Leserbrief „Nichts als ausgeprägter persönlicher Egoismus“ hat unser Leser Benjamin Künstle aus Calw-Stammheim folgende Meinung:
Herr Eimann aus Wildberg hat es in seinem Leserbrief vom 8. August richtig dargestellt, dass in Süddeutschland bei der Frage „Windrad in meiner Umgebung?“ zu oft das St.-Florians-Prinzip herrscht. Dieses Jahrhunderte alte Prinzip lässt sich auf den Spruch „Heiliger Sankt Florian / Verschon’ mein Haus, zünd’ and’re an!“ reduzieren. Im besten Fall bedeutet das „Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien wie Windräder ja – aber doch bitte nicht in Sichtweite meines (Eigen)Heims“.