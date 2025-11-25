Windkraft im Bregtal: Bitte Fakten statt Fantasien

Zur Berichterstattung über die Veranstaltung der Bürgerinitiative Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal macht sich unser Leser Dirk Schmider Gedanken.
Der Zeitungsbericht über die Veranstaltung der Bürgerinitiative „Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal“ lässt Zweifel am Anspruch auf Seriosität aufkommen. Wieder einmal wurden dort sogenannte Experten eingeladen, deren Aussagen in zahlreichen Punkten nicht nur fragwürdig, sondern schlichtweg falsch waren. Es ist kaum zu glauben, dass das Niveau solcher Veranstaltungen von Mal zu Mal weiter sinkt – doch die eingeladenen „Pseudo-Fachleute“ übertreffen sich in der Verbreitung von Halbwahrheiten und erfundenen Geschichten jedes mal aufs Neue.