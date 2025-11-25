Windkraft im Bregtal: Bitte Fakten statt Fantasien

Zur Berichterstattung über die Veranstaltung der Bürgerinitiative Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal macht sich unser Leser Dirk Schmider Gedanken.

Der Zeitungsbericht über die Veranstaltung der Bürgerinitiative „Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal“ lässt Zweifel am Anspruch auf Seriosität aufkommen. Wieder einmal wurden dort sogenannte Experten eingeladen, deren Aussagen in zahlreichen Punkten nicht nur fragwürdig, sondern schlichtweg falsch waren. Es ist kaum zu glauben, dass das Niveau solcher Veranstaltungen von Mal zu Mal weiter sinkt – doch die eingeladenen „Pseudo-Fachleute“ übertreffen sich in der Verbreitung von Halbwahrheiten und erfundenen Geschichten jedes mal aufs Neue.

Fakten statt Fantasien Während Informationsabende zugunsten von Windkraft als „Märchenstunden“ abgetan werden, wurde an diesem Abend eine Vielzahl an Behauptungen präsentiert, die mit der Realität wenig zu tun haben und dennoch als „einzige Wahrheit“ verkauft wurden.

Wenn Windräder in Rohrbach so unerträglich erscheinen, könnte der Ort sich ja für die Endlagersuche von Atommüll bewerben. Strahlende Fässer würden dann unterirdisch verschwinden, und niemand müsste sich mehr an der Silhouette eines Windrads stören. Das müsste doch vor allem jene begeistern, die sich öffentlich für Atomkraft und futuristische Fusionsenergie stark machen.

Wer wirklich an einer ernsthaften Diskussion über unsere Energiezukunft interessiert ist, sollte auf belastbare Fakten setzen und nicht auf eine Bühne für Fantasieerzählungen im Expertengewand.

