1 Manuel Alberg wird ab sofort nicht mehr das Trikot der Wild Wings tragen. Foto: Eibner/Brockmann

Bei den Wild Wings hat der 21-jährige Flügelstürmer Manuel Alberg aufgrund einer beruflich neuen Perspektive seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst.















Damit will der Angreifer auch seine Karriere im Profieishockey beenden. Dies kommt für die Wild Wings am Ende der Länderspielpause völlig unerwartet.

Manuel Alberg, der im Nachwuchs der Kölner Haie seine Eishockeykarriere startete, lief für die Neckarstädter insgesamt 69-Mal in der DEL auf. Zudem gehörte der Rechtsschütze vor zwei Jahren zur U20-Nationalmannschaft des DEB, die angeführt von Tim Stützle und J.J. Peterka in Edmonton für Furore sorgte.

Wild Wings sind überrascht

"Manuel Alberg ist in Person seines Spielerberaters mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Mit diesem Szenario haben wir absolut nicht rechnen können, da sich Manuel immer wieder auf höchstem Niveau bei uns zeigen konnte und wir mit seiner Entwicklung durchaus zufrieden waren. Wir müssen seine Entscheidung jetzt so hinnehmen und Lösungen finden, um seinen Verlust als Mensch und U23-Spieler zu kompensieren", sagt Sportdirektor Christof Kreutzer.