Wiederverwerten statt Schublade: Ob iPhone oder Tastenhandy – Nabu Hechingen sammelt Altgeräte

1 Gert Rominger von der Hechinger Nabu-Gruppe koordiniert die Handysammelaktion in der Zollernstadt. Foto: Roth

Was tun mit dem alten Smartphone? Die Hechinger Nabu-Gruppe sammelt seit über zehn Jahren iPhones und Co. in Boxen und möchte so die Geräte oder deren Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückführen. So funktioniert’s.









Wer kennt es nicht: Nach dem Kauf eines neuen Smartphones, landet das alte in einer heimischen Schublade. So ist es wenig verwunderlich, dass die Haushalte in Deutschland – je nach Expertenschätzung – zwischen 100 und 200 Millionen Althandys horten. Und damit auch ungenutzte wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer.