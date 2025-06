Wer sich seit langem nach richtig sommerlichen Temperaturen sehnt, bekommt jetzt das volle Programm: Der Donnerstag wird im Kreis Rottweil mit bis zu 26 Grad schon richtig warm, für Freitag gibt es sogar eine Hitzewarnung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zu einer Höhe von 600 Meter eine starke Wärmebelastung. Die Hitze werde gerade alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten, heißt es in der Warnung.

Lesen Sie auch

Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Es wird geraten, die Hitze zu meiden und ausreichend zu trinken.

Es gibt einige Hotspots

Im Kreis Rottweil gibt es einige besondere „Hotspots“, im wahrsten Sinne des Wortes: So zeigt der Blick auf die Wetterkarte, dass in Schiltach am Freitag 33 Grad angekündigt werden. Auch im Schramberger Talkessel und in Oberndorf wird es mit 32 Grad am Freitag und am Samstag von mittags bis gegen Abend besonders heiß. Gefühlte 35 Grad sind es laut der Prognosen. Nachts kühlt es nur auf 22 Grad ab.

Wer es etwas kühler will, muss in die Höhe: In Aichhalden oder Hardt bleibt es bei – immer noch warmen – 30 Grad, nachts kühlt es auf 19 Grad ab.

Auch Saharastaub ist erneut im Anflug. Ob und wo er sich niederschlagen wird, lässt sich allerdings nicht genau vorhersagen. Zuletzt hatte es im Kreis Rottweil Ende März so genannten „Blutregen“ gegeben – der Staub schlug sich deutlich mit kurzem Regenschauern nieder und sorgte für Betrieb in den Waschstraßen.

Übrigens: Am Sonntag ist die sommerliche Hitze dann schon wieder vorbei – es gibt Schauer und die neue Woche startet mit 20 bis 22 Grad.