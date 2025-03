Wetter im Kreis Rottweil: Saharastaub und Glättewarnung

Es ist wettermäßig ganz schön was los – Saharastaub liegt in der Luft und glatt wird es auch noch.

In Sachen Saharastaub ist man im Kreis Rottweil erprobt. Zuletzt sorgte das Phänomen im Juni vergangenen Jahres für eine ziemliche Sauerei.

Auch jetzt liegt wieder Saharastaub in der Luft, der seit dem Wochenende von Österreich her über Deutschland zog. Eine deutlich gelbe Schicht macht sich im Kreis Rottweil zwar nicht wirklich bemerkbar – in Bezug auf die Feinstaub-Belastung kann der Staub in den unteren Luftschichten allerdings durchaus die Atemwege reizen.

Heftiger Staub vor genau drei Jahren

Interessant und als kurioser Zufall zu verbuchen ist angesichts dieser aktuellen Situation der Rückblick im Kreis Rottweil: Fast auf den Tag genau vor drei Jahren, nämlich am 15. März 2022, war der Himmel über Rottweil knallgelb. Der Saharastaub setzte sich als dicke Schicht überall ab und sorgte für großen Andrang in den Waschanlagen der Region.

Glätte und Schnee

In diesem Jahr gibt es nun nicht nur Saharastaub, sondern auch eine ganz andere Warnung: Es kann wieder richtig glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag eine offizielle Glättewarnung herausgegeben. Die Temperaturen liegen im Kreis Rottweil in den nächsten Tagen um den Gefrierpunkt. Nachts wird es am Wochenende wieder bis zu minus sechs Grad kalt – auch Schneeflocken in den Höhenlagen sind möglich.