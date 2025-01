Was die Volksbanken zur Fusion sagen: Druck gab es nicht – ganz im Gegenteil

Was die Volksbanken zur Fusion sagen

In sehr guter Atmosphäre sollen die Gespräche zur Fusion der Volksbanken Albstadt, Balingen-Hohenzollern und VR-Bank Heuberg-Winterlingen verlaufen sein, heißt es aus Insiderkreisen. Wie sehen die Vorstandsvorsitzenden die Zukunft in der neuen, größeren Volksbank Zollernalb?









Der Vorstandssprecher der Volksbank Hohenzollern-Balingen, Arndt Ständer, blickt optimistisch auf das Jahr 2025. Am Donnerstag war er an verschiedenen Standorten in Balingen, Bisingen und Hechingen unterwegs, um ein erstes Stimmungsbild bei der Belegschaft einzuholen. „Hier habe ich eine positive Grundstimmung wahrgenommen.“