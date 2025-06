Jubel in Balingen: Simon Klostermann köpft die TSG spät in die Regionalliga

Wie irre war dieses Spiel gegen Türk Gücü Friedberg : Die TSG Balingen gibt eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und jubelt am Ende trotzdem.

Murat Isik hatte im Vergleich zum Kaiserslautern-Spiel nur einmal gewechselt: Halim Eroglu stürmte für Simon Klostermann – ein guter Schachzug. Der junge Angreifer hatte früh im Spiel (4. und 7.) die ersten beiden Abschlüsse. Die Gäste versteckten sich aber keineswegs. Eine Kombination der Torjäger Noah Michel und Toni Reljic führte beinahe zur Führung (11.).

Auch in der Folge blieb die Schlagzahl hoch, beide Teams warteten nicht ab. Einen herrlichen Diagonalball von Marvin Jäger nahm Pedro Almeida Morais mit in Richtung Tor, brachte das Leder aber aus kurzer Distanz nicht mehr an Torhüter Felix Koob vorbei. Nur eine Minute später rettete Dennis Klose auf der Gegenseite ganz stark gegen Michel (15.).

Lesen Sie auch

TSG schlägt vor der Pause eiskalt zu

Der Angreifer, welcher im Zweikampf auch immer wieder unfair zu Werke ging, lief dann nach 23 Minuten plötzlich frei auf Klose zu, schaffte es aber nicht diesen weit vor dem Tor auszuspielen – Glück für die Balinger. In der Folge wurde es zunehmend hitziger und zerfahrener.

Die TSG schlug aber vor der Pause eiskalt zu: Nach Zuspiel von Kike versetzte Eroglu einen Gegenspieler und schlenzte den Ball aus halblinker Position in den Winkel – 1:0 für die Hausherren (40.). Damit nicht genug: Nur drei Minuten später ließ Felix Koob nach einem Getümmel einen harmlosen Ball fallen, Amney Moutassime staubte zum 2:0 ab (43.).

Deutlich ruhiger startete der 2. Durchgang. In der 54. Minute wurde es aber brenzlig, als Reljic nach einer Flanke um Haaresbreite vorbeiköpfte. Dann folgten bittere Minuten für die Balinger. Urplötzlich kam Friedberg auf und der eingwechselte Demyan Imek stellte die Partie mit einem Doppelschlag auf den Kopf – innerhalb von zwei Minuten sorgte er für das 2:2. In beiden Fällen verteidigten die Hausherren viel zu luftig.

Die TSG brauchte lange um sich von diesem Schock zu erholen. Dann köpfte Simon Klostermann einen Colic-Freistoß in die Maschen (90.) und sorgte für Ekstase pur.