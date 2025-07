1 Ein komplettes Filmteam (von rechts) mit Tontechniker, Beleuchter, Regisseur und Kameraleuten für die drei Protagonisten (von links) Renate und Roy Kieferle sowie Annette Krause Foto: Winnie Gegenheimer Kräuterpapst und Fernsehkoch Roy Kieferle erhielt Besuch von einem Filmteam des SWR-Fernsehens.







Genusstour durch den Schwarzwald“ heißt eine gerade im Entstehen begriffene Folge der „Expedition in die Heimat“ mit Annette Krause. Neben Genussradtour und Weinwanderung werden dabei drei Restaurants im Schwarzwald besucht: die Traube in Tonbach, mit drei Michelin-Sternen geschmückt, das Drei-Sterne-Restaurant Bareiss in Baiersbronn – und das Wagnerstüble in Dobel.