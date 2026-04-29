Bald geht’s in Schwenningen und im Schwarzwald wieder rund: Die fünfte Ausgabe der Schwarzwald-Trophy steht an. Wer teilnehmen will, hat jetzt noch die Chance dazu.

180 Kilometer, viereinhalb Stunden reine Fahrzeit quer durch den Nordschwarzwald, dazu Verköstigung und Aufgaben an fünf Stationen sowie als Abrundung ein Gala-Abend mit Vier-Gänge-Menü und Musik: Das sind die reinen Fakten für all das, was die Teilnehmer der anstehenden Schwarzwald-Trophy der BW-Bank VS am Samstag, 27. Juni, erwartet.

Zum fünften Mal findet die beliebte Oldtimer-Rallye, die neben der BW-Bank von den beiden Lions Clubs aus Villingen und Schwenningen veranstaltet wird, mit Start rund um den Schwenninger Marktplatz und Ziel beim Autohaus Südstern-Bölle statt. Und zum fünften Mal geht es nicht nur um Nostalgie, historische Technik und Gemeinschaft, sondern auch um den guten Zweck.

Der gute Zweck

Der Erlös der Trophy – die Anmeldegebühr für jeden teilnehmenden Oldtimer beträgt 200 Euro – kommt stets zu 100 Prozent einem Projekt oder einer Institution aus der Region zugute. Diesmal darf sich die Cristy-Brown-Schule aus Villingen über eine Spende freuen. „Der gute Zweck ist uns sehr wichtig“, betont Initiator und Schwenninger Südstern-Bölle-Centerleiter Rolf Rabe, der selber passionierter Oldtimer-Fahrer ist.

Bekannt für ihr Nostalgie-Flair auf der einen sowie für ihren karikativen Charakter auf der anderen Seite ist die Schwarzwald-Trophy seit je her und ruft auch immer mehr doppelstädtische Firmen auf den Plan, die etwa die Verpflegung an den Stationen quer durch den Schwarzwald verteilt sponsern.

Die Oldtimer

Wer teilnimmt, darf sich also auf eine erlebnisreiche Rallye – ein Roadbook steht allen zur Verfügung – mit malerischen Strecken tief durch den Schwarzwald freuen – und ebenso auf den Experten-Austausch mit anderen Oldtimer-Enthusiasten. Bisher hätten sich schon wirklich alte und prominente Fahrzeuge beworben, verrät Rolf Rabe. Denn Bedingung für die Teilnahme ist die Altersgrenze der Oldtimer: Sie müssen 50 Jahre – also mindestens Baujahr 1976 – oder älter sein.

Doch wen das Trophy-Fieber noch packt, muss sich sputen: Nur noch bis Freitag, 1. Mai, läuft die Anmeldephase für das beliebte Event am 27. Juni – eine „Genussfahrt, bei der es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Spaß am Auto und der Landschaft geht“, so Organisator Rolf Rabe.

Die Anmeldung zur Schwarzwald-Trophy

Die Startplätze

Für die fünfte Ausgabe der Schwarzwald-Trophy am Samstag, 27. Juni, ist die Teilnahme auf 30 Oldtimer begrenzt, die Plätze werden verlost. Die Autos müssen mindestens aus dem Baujahr 1976 stammen. Eine Anmeldung ist noch bis Freitag, 1. Mai, über die Homepage https://www.schwarzwald-trophy.de/ möglich. Die Startgebühr für die Rallye, die auch den Gala-Abend inkludiert, liegt bei 200 Euro pro teilnehmendem Auto.