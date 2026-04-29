Bald geht’s in Schwenningen und im Schwarzwald wieder rund: Die fünfte Ausgabe der Schwarzwald-Trophy steht an. Wer teilnehmen will, hat jetzt noch die Chance dazu.
180 Kilometer, viereinhalb Stunden reine Fahrzeit quer durch den Nordschwarzwald, dazu Verköstigung und Aufgaben an fünf Stationen sowie als Abrundung ein Gala-Abend mit Vier-Gänge-Menü und Musik: Das sind die reinen Fakten für all das, was die Teilnehmer der anstehenden Schwarzwald-Trophy der BW-Bank VS am Samstag, 27. Juni, erwartet.