Vizekanzler in der Helios-Arena: Klingbeil überzeugt sich davon, warum die Eishalle gerettet werden muss

Die Stadt hofft auf Förderungen für die Sanierung der Schwenninger Helios-Arena – und konnte nun auch Vizekanzler Lars Klingbeil davon überzeugen, welche Bedeutung die Maßnahme hat.
3500 Anträge für die Sport-Milliarde des Bundes liegen im zuständigen Ministerium auf dem Schreibtisch – und für die 3,4 Millionen Euro teure Sanierung der Helios-Arena hofft die Stadt gemeinsam mit der Kunsteisbahn GmbH auf Förderungen aus dem Sondervermögen. So soll die Heimspielstätte der Wild Wings gerettet werden.