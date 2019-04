Villingen-Schwenningen Kommt "Boki" erneut mit allem davon?

Aufgrund der Verbindung zu der von den bosnischen Behörden als Mord gewerteten Tat seien die Culums 50 Kilometer vom Tatort den Behörden ins Netz gegangen, wie bosnische Medien berichteten. 24 Stunden später seien sie jedoch nach Auskunft des dortigen Polizeidirektors wieder in Freiheit entlassen worden – und zwar aus "rechtlichen Gründen".

Bei der Staatsanwaltschaft Konstanz, die den Haftbefehl gegen "Boki" aufgrund seiner Taten in Deutschland erwirkt hatte – sind die Vorgänge in Bosnien aber nicht bekannt. "Darüber liegen uns keine Erkenntnisse vor", erklärt Pressesprecher Andreas Mathy auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Es würde seit der Flucht von Culum in seine Heimat ein Auslieferungsersuchen geben, welches jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Und auch im Zuge der kurzzeitigen Festnahme, sei bei der Staatsanwaltschaft "nichts eingegangen". Informationen unserer Zeitung zufolge, wonach der Haftbefehl gegen "Boki" im Sommer diesen Jahres seine Gültigkeit verlieren soll, möchte Mathy "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht kommentieren.

Bei Polizeiaktion "Ezel" erneut ins Visier der Ermittler geraten

Der Gründer der "Tribuns", der Ex-Boxweltmeister "Boki" aus dem ehemaligen Jugoslawien, und sein Cousin Dado, der bei seinen Geschäften im doppelstädtischen Rotlichtmilieu seine rechte Hand gewesen sein soll, lassen es sich indes weiterhin in einem Dorf in Bosnien-Herzegowina gut gehen. Er soll dort Inhaber eines Sägewerks und Großgrundbesitzer mit entsprechenden Immobilien sein. Jedoch sind seine kriminellen Machenschaften, die ihm in Deutschland vorgeworfen werden, mittlerweile auch in seiner Heimat bekannt. Denn im Zuge der groß angelegten Polizeiaktion "Ezel" gegen Menschenhandel und Prostitution in Bosnien-Herzegowina, Österreich und Deutschland, in deren Zuge auch das Imperium des inzwischen verurteilten, inhaftierten und bekannten Bordellbetreibers Jürgen Rudloff ins Wanken geriet, stand Boki im Fokus der Ermittlungen. Er konnte sich damals, Ende 2014, jedoch erneut der Festnahme entziehen. Auf Bildern zu der damaligen Polizeiaktion ist derweil ein Porsche mit VS-Kennzeichen zu sehen, welches offenbar "Boki" gehört – diesen Schluss lassen zumindest die Initialien "BO" im Kennzeichen zu.

Immer wieder tauchen im Internet zudem selbstgedrehte Filmchen auf von dicken Autos und harten Boxtrainings der selbst ernannten, angeblich harmlosen Bruderschaft, bei der es nur um Freundschaft, nicht aber um Geschäfte gehe, wie Boki in einem Interview betonte. Einblicke in das neue Leben des einstigen Zuhälters, die für seine Opfer blanker Hohn sein müssen.

Sie mussten ihr altes Leben längst ganz weit hinter sich lassen, verstecken sich unter einer neuen Identität und tragen das ihnen zugefügte Leid doch noch immer ganz tief in sich. Eine Zwangsprostituierte, die in "Bokis" Bordell in Villingen für ihn anschaffen musste und dank des Zeugenschutzprogramms heute unter anderem Namen lebt, erzählte in einem Fernsehinterview von damals.

Das Geschäft lief gut – "es gab Tage, an denen man 3000 verdient hat, Tage, da hast du 5000 verdient", erzählt sie. Doch behalten durften die Frauen davon "nicht einen Euro". Systematisch seien Frauen als Prostituierte gehalten worden, "bis man nichts mehr reinbringt", wenn sie alt und verbraucht geworden sind. Und wer nicht spurte? "Dann wurdest du halt geschlagen", und dabei sollte man am besten "nicht laut sein", andernfalls sei ihnen der Mund zugehalten oder ein Kissen über den Kopf gezogen worden. Und notfalls sei man eben in den Wald gefahren worden, "da kannst Du so laut schreien wie Du willst", habe man zu ihnen gesagt.

Frauen seien systematisch als Prostituierte gehalten worden

In VS gab der Verein "Frauen helfen Frauen" den gedemütigten und ausgebeuteten Frauen aus "Bokis" Bordellen eine Stimme. Dorthin wurden nach den Razzien im doppelstädtischen Rotlichtmilieu die Zwangsprostituierten gebracht. Doch verweilt haben sie in VS nicht lange, obgleich es hier seit fast 20 Jahren ein Frauenhaus gibt. Diese Einrichtungen stehen bundesweit in Kontakt miteinander, betroffene Frauen werden in der Regel weit weg vom Ort des fürchterlichen Geschehens in andere Frauenhäuser gebracht. Noch am gleichen Tag der Razzia vermittelte der Verein Frauen helfen Frauen in Villingen die Damen, inklusive neuer Identität, in eine andere Region, weit entfernt.

Die Aufarbeitung dessen, was "Boki" und seinen Handlangern zur Last gelegt wird, wäre in den Augen des Vereins dennoch immens wichtig. Hier hofft man, dass die Ermittlungen rund um die Festnahme Bokis am Dienstag doch noch die Auslieferung des Rotlichtkönigs nach Deutschland zur Folge hat.