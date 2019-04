Villingen-Schwenningen Rotlichtkönig "Boki" kurzzeitig in Haft

Zehn Jahre ist es her, dass Armin Culum – auch Boki genannt - kurz vor einer Großrazzia im Rotlichtmilieu fliehen und sich ins Ausland absetzen konnte. Seitdem wird der Anführer der rockerähnlichen Gruppierung "United Tribuns", dem die deutsche Justiz Menschenhandel und der Zwang von Frauen zur Prostitution vorwirft, mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Nun berichten bosnische Medien, dass sowohl er als auch sein Bruder Nermin festgenommen wurden. Sie sollen Medienberichten zufolge an dem Mord an einem Geschäftsmann in Bosnien beteiligt gewesen sein. Demnach sei das Opfer am Montagabend gezielt getötet worden, auch einer seiner Sicherheitsleute kam bei der überfallähnlichen Tat ums Leben.

Wie Medien berichten, wurden die Culum-Brüder zwar am Dienstag festgenommen, 24 Stunden später aber wieder freigelassen. Sie sollen kurz vor dem Angriff Kontakt mit den Tätern gehabt haben.