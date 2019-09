Villingen-Schwenningen Café Hildebrand schließt nicht

Es ist morgens um 10 Uhr, das Café-Restaurant Hildebrand hat gerade seinen Betrieb aufgenommen, die Mitarbeiter decken die Tische ein und treffen die ersten Vorbereitungen für einen Arbeitstag, an dem die Gäste wieder in Scharen ein- und ausgehen. Regelmäßig klingelt das Telefon, die Anrufer erkundigen sich nach den Öffnungszeiten oder reservieren Tische aus den unterschiedlichsten Gründen. Es kommen Familien vorbei, Privatfeste finden statt, Firmenfeiern sind angesagt. Die Mitfahrer von Busreisen legen in Zollhaus eine Rast ein und vieles mehr. Alles ist paletti, doch es gibt eine Entwicklung, die Mitinhaberin Heidi Hildebrand gar nicht gefällt und die sie als "haltloses Gerücht" bezeichnet, das sich hartnäckig hält. "Irgendjemand hat in die Welt gesetzt, dass wir Ende des Jahres schließen. Das stimmt einfach nicht und entbehrt jeglicher Grundlage", schüttelt Hildebrand den Kopf.