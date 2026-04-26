Villa Lina in Bad Herrenalb: Mit Ristorante„Cucina D’amore“ zieht ein Hauch von Italien ein

Die im Bäderstil des Nordschwarzwalds erbaute Villa Lina in Bad Herrenalb erfindet sich neu und bleibt sich dennoch treu. Künftig findet man zwei Konzepte unter einem Dach.
Mit Amanda Montis und Barbara Wedner bündeln nun zwei versierte Unternehmerinnen ihre Kräfte und verwandeln die geschichtsträchtige Location in eine Adresse für „italienischen Genuss und unvergessliche Hochzeitsmomente“. Es ist eine Symbiose aus Tradition und frischem Wind: Ab sofort beherbergt die Villa Lina zwei Konzepte unter einem Dach. Während die Location als beliebter Ort für Feste und Hochzeiten erhalten bleibt, bringt Amanda Montis als neue Pächterin das Lebensgefühl der „Cucina D’amore“ in die Räumlichkeiten.