Villa Lina in Bad Herrenalb: Mit Ristorante„Cucina D’amore“ zieht ein Hauch von Italien ein

Die im Bäderstil des Nordschwarzwalds erbaute Villa Lina in Bad Herrenalb erfindet sich neu und bleibt sich dennoch treu. Künftig findet man zwei Konzepte unter einem Dach.

Mit Amanda Montis und Barbara Wedner bündeln nun zwei versierte Unternehmerinnen ihre Kräfte und verwandeln die geschichtsträchtige Location in eine Adresse für „italienischen Genuss und unvergessliche Hochzeitsmomente“. Es ist eine Symbiose aus Tradition und frischem Wind: Ab sofort beherbergt die Villa Lina zwei Konzepte unter einem Dach. Während die Location als beliebter Ort für Feste und Hochzeiten erhalten bleibt, bringt Amanda Montis als neue Pächterin das Lebensgefühl der „Cucina D’amore“ in die Räumlichkeiten.

Unsere Empfehlung für Sie Klosterschänke Bad Herrenalb Kulinarisches Erbe wird neu belebt Ehrliche Küche, regional, handwerklich und gesund – mit diesem Konzept hat Barbara Wedner dem einstigen Sternelokal ein neues Profil verliehen. Der Name ist Programm: „Cucina D’amore“ – die Küche der Liebe. Amanda Montis aus Gaggenau trägt die Gastronomie bereits in ihrer DNA, wuchs sie doch im elterlichen Betrieb auf. Doch ihr Weg führte sie zunächst für eine Ausbildung für Gesang und Schauspiel ans Staatstheater Karlsruhe. Als sie dann die Räumlichkeiten der Villa Lina entdeckte, verliebte sie sich buchstäblich in das historische Ambiente in Bad Herrenalb. „Hier habe ich den perfekten Ort gefunden, um meine beiden Leidenschaften, die Kunst des Lebens und die Kunst des Genießens, zu vereinen.“

In der Villa Lina hat sie eine Atmosphäre geschaffen, die an das Italien der 1950er- und 1960er-Jahre erinnert.

Porträts der Vorbilder

Rot-weiß karierte Tischdecken, Zitronenbäumchen und Porträts der Filmikonen Sophia Loren und Gina Lollobrigida – die großen Vorbilder von Montis – laden zum Verweilen ein. Die Speisekarte ist eine Hommage an den Stiefel: Von knuspriger Bruschetta und hausgemachter Minestrone über klassische Pizza nach Gästewunsch bis hin zu raffinierten Fleisch- und Fischgerichten reicht das Angebot.

Auch Vegetarier und Veganer finden eine vielfältige Auswahl, abgerundet durch hausgemachtes Tiramisu oder erfrischendes Zitronensorbet.

Catering-Angebot ausgebaut

Für alle, die ihren schönsten Tag im Leben planen, gibt es weiterhin gute Nachrichten: Die Villa Lina bleibt als Eventlocation in der Region erhalten. Für Barbara Wedner, die die Villa Lina seit 2012 führt, ist die Organisation von Hochzeiten und Events nach wie vor eine Herzensangelegenheit. Sie hat zudem ihr Catering-Angebot über die „Klosterschänke“ ausgebaut: Von Fingerfood bis zum Barbecue im Garten liefert sie für Gesellschaften von zehn bis 100 Personen alles, was das Herz begehrt.

Erst kürzlich stellte das Team bei einem Großprojekt in der Albgauhalle mit 800 Personen seine Leistungsfähigkeit unter Beweis.

Auch Außensitzplätze

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmerinnen bietet Gästen ein rundes Erlebnis. Während Barbara Wedner mit ihrer Catering-Expertise und dem Service für die Abwicklung bei Feierlichkeiten sorgt, bereichert Amanda Montis den täglichen Restaurantbetrieb mit italienischem Flair und besonderen Aktionen. Ein Highlight findet am 1. Mai ab 15 Uhr statt, bei Live-Musik bis 21 Uhr.

Auf den Außensitzplätzen finden bis zu 70 Personen Platz, um unter freiem Himmel das „Dolce Vita“ zu zelebrieren. Für das Klosterfest im August greifen an einem Wochenende beide Konzepte mit Service und Ausschank-Wagen – und die Musik-Bands sind bereits bestellt.