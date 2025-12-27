Villa Junghans in Schramberg: Gemeinderat drückt aufs Tempo

Der Gemeinderat stimmten nicht nur einer Konzeptvergabe nach dem Erbbaurechtsmodell für die Villa Junghans zu, sondern suchte auch nach Wegen zum Umgang mit der Schadstoffbelastung.
Die Villa Junghans ist zur Zeit Dauergast in den Gremien. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres sollte es in erster Linie um eine „Konzeptvergabe im Erbbaurecht“ zur Villa Junghans gehen. Wie auch schon im Verwaltungsausschuss stellte Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann das Erbschaftspachtmodell zur Vermarktung an mögliche Investoren vor.