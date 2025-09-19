Vietnamese übernimmt in Furtwangen: Restaurant An hat die Türen geöffnet

Der 26-jährige Vietnamese ist bereits seit seinem 21. Lebensjahr selbstständig. Er hat die Restaurant-Kette Nem übernommen und hat sie nach seinem Sohn, An Tony Nguyen benannt. An ist der vietnamesische Name des Sohnes und bedeutet übersetzt glücklich, erklärte der neue Pächter des Gasthauses. Tim Nguyen führt zudem eine Gaststätte in Hinterzarten, die er weiterhin in Betrieb halten möchte.

Seit Anfang September hat der Asiate die Türen in der Gerwigstraße geöffnet. Der Kontakt nach Furtwangen entstand, als der jetzige Vermieter in Hinterzarten im Restaurant von Tim Nguyen essen war und darauf aufmerksam wurde. Nguyen ist der Meinung, dass in Furtwangen das Angebot an Sushi fehlte. Es gebe viele, vor allem junge Menschen, die gerne Sushi essen, und das „An“ bietet reichlich Variationen an Sushi an. Der Standort ist dementsprechend von Vorteil, es gibt genügend Schüler und Studenten, die in der Mittagspause etwas Abwechslung suchen. Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es Mittagsmenü.. Für den neuen Restaurant Inhaber ist es ein angenehmer Start in Furtwangen.

Neue Einrichtung mit Barbetrieb

Der Umbau läuft seit circa einem Monat, und das Restaurant ist fast komplett eingerichtet. Es fehlen nur noch die Details, dennoch sieht man auf den ersten Blick, dass sich so einiges verändert hat. Auf den Tischen steht die Nationalblume Vietnams, die Lotusblume, und von der Decke hängen Lichter, die die Räume beleben. Die Gaststätte hinterlässt einen deutlich moderneren Eindruck, so Francesca Hermann. Zudem hat man eine Bar einrichten lassen. „Es fehlt eine Kombination von Restaurant und Bar.“ Das ist Tim Nguyen aufgefallen, als er die anderen Gasthäuser in Furtwangen ausprobierte. Deshalb hat er zusätzlich eine Bar eröffnet, an der abends Cocktails angeboten werden.

Die Einrichtung wurde erneuert, es hat sich einiges verändert. Foto: Raphael Sickinger

Zu den Zielen gehört auch das Vorantreiben des Ausbildungsbetriebes. Tim Nguyen möchte Azubis ausbilden und sie mit der die vietnamesische Küche vertraut machen. Ein zukunftsorientiertes Unternehmen sei ihm wichtig, so auch das Verbreiten von spezifischen Küchen, die für Abwechslung und Vielfalt sorgen sollen. Bereits in Furtwangen ist ein Azubi am Werk, insgesamt arbeiten sie meist zu fünft im Betrieb.