Vietnamese übernimmt in Furtwangen: Restaurant An hat die Türen geöffnet

Der Vietnamese Tim Nguyen eröffnet das Restaurant An in Furtwangen. Es ist für kulinarische Abwechslung gesorgt, zudem besteht die Möglichkeit, sich einen Cocktail zu gönnen.
Der 26-jährige Vietnamese ist bereits seit seinem 21. Lebensjahr selbstständig. Er hat die Restaurant-Kette Nem übernommen und hat sie nach seinem Sohn, An Tony Nguyen benannt. An ist der vietnamesische Name des Sohnes und bedeutet übersetzt glücklich, erklärte der neue Pächter des Gasthauses. Tim Nguyen führt zudem eine Gaststätte in Hinterzarten, die er weiterhin in Betrieb halten möchte.