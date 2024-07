Über 500 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am Sonntagnachmittag an den verschiedenen Stationen im Nagolder Stadtpark, die von den teilnehmenden Abteilungen des über 1700 Mitglieder zählenden Sportvereins mit großem ehrenamtlichen Engagement betreut wurden.

Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren hatte der größte Nagolder Verein zu seinem 175-jährigen Bestehen erstmals ein Kindersportfest im Kleb auf die Beine gestellt – und damit den Startschuss für weitere Kindersportfeste gegeben. Nachdem die Wiederholung im vergangenen Jahr ebenfalls für ein durchweg positives Echo gesorgt hatte, war klar, dass jetzt der dritte Streich folgen musste.

„Wir wollen den jährlichen Rhythmus beibehalten“, machte Organisator Gerd Hufschmidt am Randes des Geschehens deutlich. Der dritte VfL-Vorsitzende freute sich nicht nur über das perfekte und nicht zu heiße Sommerwetter, sondern ebenfalls über die tolle Resonanz. „In der dritten Auflage können die Leute eben schon etwas mit dem Begriff Kindersportfest anfangen“, zeigte er sich überzeugt.

Viele Jugendliche helfen ehrenamtlich mit

Positiv war in seinen Augen ebenso der Umstand, dass sich fast alle Abteilungen an der großen gemeinsamen Veranstaltung beteiligten, und dass bei dieser Gelegenheit auch viele ehrenamtlich engagierte Jugendliche an den Stationen präsent waren.

Zehn Abteilungen des VfL Nagold boten abwechslungsreiche und spannende Spielstationen. Beteiligt waren die Kindersportschule Kiss, die Abteilungen Turnen, Fußball, Basketball, Tischtennis, Leichtathletik, Badminton, Karate, Handball – und erstmalig auch die VfL-Wintersportler.

Die einzelnen Sparten boten an ihren Stationen jeweils Einblicke in ihren Sport, immer kindgerecht und so, dass möglichst jedes Kind auch schnelle Erfolgserlebnisse hatte. Klar kamen da erneut technische Finessen zum Einsatz: Der Tischtennisroboter und die Badminton-Aufschlagmaschine liefen quasi ununterbrochen und kamen richtig gut bei den Kids an - ebenso die Geschwindigkeitsmessanlagen für die ersten Wurf- und Schussversuche bei Handball oder Fußball.

„Immer ein Highlight“

„Unsere Ballmaschine ist immer ein Highlight“, erklärte beispielsweise Badminton-Chef Sebastian Retsch, dass er im Kindersportfest vor allem eine gute Werbung für das Jugendtraining seiner Abteilung sieht. Außerdem merke man an so einem Tag schnell, wer Spaß mit dem Ball und Ballgefühl hat.

Jedes Kind erhielt bei seiner Anmeldung erst mal eine Stempelkarte und ein blaues VfL-T-Shirt – und wenn alle Stationen durchlaufen und mit einem Stempel versehen waren, winkte zu Belohnung ein Eis. Rund 400 von der Fleckenstein-Stiftung gesponserte blaue T-Shirts hatte man am Sonntag für den erwarteten Andrang vorbereitet – der sich dann aber zu einem regelrechten Ansturm entwickelte. Und so wurden im Laufe des Nachmittags nochmals über 100 T-Shirts in der Vereinsfarbe geholt.

Mal reinschnuppern

Rundum zufrieden zeigte sich da natürlich der VfL-Vorsitzende Holger Ehnes, als er feststellte: „Es ist deutlich mehr los als letztes Jahr“. Zur Erklärung: Das damalige Fest war eine echte Hitzeschlacht. In seinen Augen ist das Kindersportfest „ein super Aushängeschild für den VfL Nagold“ – und positiv fand er ebenfalls, dass hier alle Kinder und Helfer richtig viel Spaß hatten.

Und weil Kinder ja Sport machen sollten, bezeichnete der Vorsitzende das Kindersportfest als gute Möglichkeit, um mal reinzuschnuppern, welche Angebote der VfL Nagold hat.