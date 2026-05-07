Unterwegs im Schwarzwald: Hungrig nach der Wanderung? In diesen Vesperstuben kann man einkehren

Von der Grünhütte bei Bad Wildbad bis zum Hochfirst am Titisee: Diese Schwarzwälder Hütten laden zum Einkehren ein - regional, urig und mit traumhafter Aussicht.

Sie sind die Krönung jeder Wanderung, das Ziel vieler Ausflüge oder willkommene Rastplätze im atemberaubenden Auf und Ab der Landschaft: Hütten, Vesperwirtschaften und Berggasthöfe abseits von Ortschaften. Sie laden ein zum Verweilen, Auftanken und natürlich auch zum Schlemmen. Auf den Speisekarten stehen regionale Köstlichkeiten - versiert zubereitet, stundenlang auf dem Herd geschmort oder aber als klassisches „Vesper“ auf dem Holzbrettle.

Mehr als 100.000 Exemplare des Büchleins „Schwarzwälder Bergvesperstuben“ wurden seit Ende der 1980er-Jahre verkauft. Früher, so erzählt Herausgeber Klaus-Jürgen Grosse, seien die Vesperstuben auch deshalb so beliebt gewesen, weil das Essen preiswerter als in den Gasthöfen gewesen sei. Von dem Buch ist aktuell die 18. Auflage im Handel.

Wir stellen im Folgenden zehn der im Buch beschriebenen Hütten vor.

Bad Wildbad, Grünhütte

Die Grünhütte bei Bad Wildbad ist nur zu Fuß erreichbar. Foto: Privat

Einige Gäste sollen den Fußweg zur Grünhütte nur wegen der Heidelbeerpfannkuchen auf sich nehmen. Was fast ein wenig schade ist, denn auch die Schlachtplatte und die Maultaschen sind einen Besuch wert. Vor mehr als 250 Jahren war die ehemals Stierhäusle genannte Grünhütte der Stützpunkt von Waldarbeitern und Hirten – heute ist sie beliebtes Ziel für Wanderer.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

www.gruenhuette.de

Seebach, Grindehütte

Direkt neben dem Hornisgrindeturm befindet sich die 2018 eröffnete Grindehütte, geführt von Familie Zepf, Eigentümerin des Wellnesshotels Forsthaus Auerhahn in Hinterlangenbach. Weit, hell und luftig ist der Gastraum des beliebten Einkehrziels, dessen modernes Design mit heimischem Holz und Schindelfassade der Umgebung angepasst wurde. Große Panoramafenster sorgen für einen weitreichenden Ausblick auf den Schwarzwald. Zu Füßen der Hütte liegt der sagenumwobene Mummelsee.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10.30 bis 17 Uhr

www.grindehuette.de

Seebach, Darmstädter Hütte

Die Darmstädter Hütte verfügt über eine urige Gaststube. Foto: Privat

2021 wurde das neue Nationalparkzentrum am Ruhestein offiziell für den Publikumsverkehr geöffnet. Mit seiner außergewöhnlichen Architektur und der Dauerausstellung ist das Besucherzentrum alleine schon einen Ausflug wert. Als Einkehrstopp empfiehlt sich die Darmstädter Hütte mit urgemütlicher Gaststube und Terrasse. Sie ist nur zu Fuß erreichbar, umgeben vom Naturschutzgebiet Wilder See. Die ganzjährig geöffnete Gastronomie bietet klassisches Hütten-Essen mit regionalen Zutaten und selbstgebackenem (Heidelbeer-)Kuchen.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr (Mai bis Oktober kein Ruhetag)

www.darmstaedter-huette.de

Gengenbach, Martinsteinhiesli

Wie aus dem Bilderbuch: das Martinsteinhiesli. Foto: Privat

Das Martinsteinhiesli ist mit seinem Holzhaus auf gemauertem Kellergeschoss, im Sommer reichem Geranienschmuck wie aus dem Bilderbuch und einem großen Biergarten mit Aussicht ins Mittelbachtal Schwarzwaldidyll pur. In der urigen Gaststube erwarten den Gast ein gemütliches Ambiente, badische Weine und eine herzhafte Schwarzwaldküche (auch für Vegetarier geeignet), zum Beispiel die Vesperplatte mit Speck, Wurst und Holzofenbrot aus eigener Produktion. Angeboten werden auch Apfelmost und Schnäpsle sowie Wild- und Ziegengerichte von Tieren aus dem eigenen Wildgehege.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 14 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11.30 bis 24 Uhr

www.martinsteinhiesli.de

Hausach, Käppelehof

Der Käppelehof bei Hausach. Foto: Privat

Dass auf dem Käppelehof heute Gäste bewirtet werden, ist eigentlich der Wendelinuskapelle zu verdanken. Diese wurde 1738 von Jacob Bächle zu Ehren des großen Bauernheiligen Wendelinus erbaut. Der Zulauf der Wallfahrer war so groß, dass der Käppelebauer ab 1740 das Recht erhielt, die Pilger mit Speis und Trank zu versorgen. Neben saisonalen Gerichten gibt es hier auch original Schwarzwälder Vesper.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr

www.kaeppelehof-hausach.de

Schiltach, Schwenkenhof

Bekannt für seinen „strammen Max“ und den Apfelmost: Der Schwenkenhof bei Schiltach. Foto: Privat

Ein Bauernhof mit Geschichte ist der Schwenkenhof in Schiltach. Zum ersten Mal erwähnt wurde er 1471, seither befindet er sich in Familienbesitz. Die rund um den Hof gelegenen Weiden und Wiesen werden von Karlheinz Wolber mit den eigenen Rindern bewirtschaftet. Bekannt ist der Schwenkenhof für seinen „Strammen Max“ und den Apfelmost.

Öffnungszeiten: donnerstags und freitags ab 15 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage ab 12 Uhr

www.schwenkenhof.de

Waldkirch, Gummenhütte

Die Gummenhütte bei Waldkirch. Foto: Privat

Der Kandel ist mit 1.241 Metern der höchste Berg im mittleren Schwarzwald. Im Mai werden rund 100 Stück weibliches Jungvieh der Gummenweide-Genossenschaft auf die Hochweiden des Kandelmassivs getrieben, im Spätherbst ziehen die Kühe beim Almabtrieb wieder ins Tal. Der Herder (Hirte) Andy Beha ist mit seiner Familie auch zugleich „Fensterliwirt“. Am Fenster der urigen Gummenhütte gibt es selbstgebackene Kuchen, Speckbrot, Käsebrot, Wurstsalat mit Kräutern von der Bergwiese, Weine und Schnäpsle aus dem Glottertal, Biere oder Gummendudler (Sirupschorle). Sind die Bänke draußen zu nass zum Sitzen, bleibt das Fensterli geschlossen.

Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 11.30 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr.

www.gummenhuette.de

Oberried, Stollenbacher Hütte

In der Stollenbacher Hütte gibt es unter anderem „Badisch Dreierlei“. Foto: Privat/Martin Schweizer

Ein mächtiges Schwarzwaldhaus mit sonniger Außenterrasse in fast 1.100 Meter Höhe: Das ist die Stollenbacher Hütte in Oberried. Die Küche von Sophia Sauter und Frank Fünfgeld bietet neben „Badisch Dreierlei“ auch Flammkuchen und Steaks vom Weiderind. Fast alle Zutaten, auch für die hausgemachten Kuchen und Torten, stammen von regionalen Anbietern.

Öffnungszeiten: Freitag 12 - 19 Uhr, Samstag 12 - 20 Uhr, Sonntag 12 - 17 Uhr

www.stollenbacherhuette.de

Oberried, Hinterwaldkopf Hütte

Sonntagsbraten mit Feldberg-Blick gibt es in der Hinterwaldkopf-Hütte bei Oberried. Foto: Privat

Auf 1.120 Metern Höhe liegt die Hinterwaldkopf Hütte, die in manchen Führern auch „Weilersbacher Viehhütte“ heißt. Von der Sonnenterrasse blickt der Gast direkt zum Feldberg. Sonntags gibt’s bei Silvia Kowalczyk außer Vesper auch Krustenschweinebraten in Dunkelbiersoße.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

www.hinterwaldkopf-huette.de

Titisee-Neustadt, Hochfirst

Über dem Titisee liegt das Berggasthaus Hochfirst. Foto: Privat

Schwarzwälder Vesper und Kirschtorte sind die Aushängeschilder auch im Berggasthaus Hochfirst. Er liegt traumhaft über dem Titisee, im Sommer locken die Plätze auf der Terrasse, im Winter die am Kachelofen.

Öffnungszeiten: Täglich außer Mittwoch von 10 - 18 Uhr

www.berggasthaushochfirst.de

Das Buch

Vespern im Schwarzwald

Seit 1989 erkundet Autor Klaus-Jürgen Grosse unter anderem den Schwarzwald. In seinem in 18. Auflage erschienen Buch werden 91 Schwarzwälder Berg-Vesperstuben vorgestellt.

Preis: 20 Euro, erhältlich über www.das-landkartenhaus.de

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel erschien erstmals am 28. Oktober 2023 und wurde aufgrund der aktuellen Relevanz aktualisiert.