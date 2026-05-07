Unterwegs im Schwarzwald: Hungrig nach der Wanderung? In diesen Vesperstuben kann man einkehren

Von der Grünhütte bei Bad Wildbad bis zum Hochfirst am Titisee: Diese Schwarzwälder Hütten laden zum Einkehren ein - regional, urig und mit traumhafter Aussicht.
Sie sind die Krönung jeder Wanderung, das Ziel vieler Ausflüge oder willkommene Rastplätze im atemberaubenden Auf und Ab der Landschaft: Hütten, Vesperwirtschaften und Berggasthöfe abseits von Ortschaften. Sie laden ein zum Verweilen, Auftanken und natürlich auch zum Schlemmen. Auf den Speisekarten stehen regionale Köstlichkeiten - versiert zubereitet, stundenlang auf dem Herd geschmort oder aber als klassisches „Vesper“ auf dem Holzbrettle.