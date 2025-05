1 In Berlin fühlt sich Stefan Kugler sehr wohl. Foto: Kugler In seinem Restaurant „Gemello“ in Berlin serviert Stefan Kugler aus Lahr vegane Pizzen mit exotischem Belag. Hier erzählt er, wie es dazu kam.







Kindheit und Jugend in Lahr, dann ein Studium der Verfahrens- und Biotechnik in Offenburg und jetzt veganer Pizzabäcker in Berlin: Stefan Kugler hat sich seinen Traum erfüllt und vergangenes Jahr sein eigenes Restaurant „Gemello“ in der Hauptstadt eröffnet. Unserer Redaktion verrät der 37-Jährige, was seine Pizzeria so besonders macht.