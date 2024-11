1 Hans Rohrbach ist mit 78 Jahren gestorben. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2018. (Archivfoto) Foto: Tatsiana Zelenjuk

Sein Einfluss prägt den Kurort bis heute – vor allem in der Weihnachtszeit: Hans Rohrbach, einst Kurgeschäftsführer von Königsfeld, ist gestorben.









Wenn es in der Weihnachtszeit dunkel wird in Königsfeld, erstrahlen in den Straßen eine Vielzahl von Herrnhuter Sternen und sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Mit dieser Idee hat Hans Rohrbach, einst Kurgeschäftsführer in Königsfeld, bleibende Spuren im Kurort hinterlassen. Anfang November ist er im Alter von 78 Jahren gestorben.