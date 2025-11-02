Trauer in Rottweil: Langjährige Stadträtin nach kurzer Krankheit überraschend gestorben

Die langjährige Stadträtin Gabi Ulbrich ist nach kurzer schwerer Krankheit überraschend gestorben. Über Jahrzehnte hat sie sich aktiv ins städtische Leben mit eingebracht.
Sie war ein Gesicht der Stadt und bei den vielfältigen Veranstaltungen übers Jahr stets gut gelaunt, und immer zu einem Schwätzchen aufgelegt, anzutreffen. Am Mittwoch, 29. Oktober, ist Gabi Ulbrich nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Todesnachricht verbreitete sich in der Stadt wie ein Lauffeuer, und Trauer und Bestürzung sind groß, denn bis zuletzt war sie noch täglich in der Stadt unterwegs.