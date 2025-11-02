Trauer in Rottweil: Langjährige Stadträtin nach kurzer Krankheit überraschend gestorben

Die langjährige Stadträtin Gabi Ulbrich ist nach kurzer schwerer Krankheit überraschend gestorben. Über Jahrzehnte hat sie sich aktiv ins städtische Leben mit eingebracht.

Sie war ein Gesicht der Stadt und bei den vielfältigen Veranstaltungen übers Jahr stets gut gelaunt, und immer zu einem Schwätzchen aufgelegt, anzutreffen. Am Mittwoch, 29. Oktober, ist Gabi Ulbrich nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Todesnachricht verbreitete sich in der Stadt wie ein Lauffeuer, und Trauer und Bestürzung sind groß, denn bis zuletzt war sie noch täglich in der Stadt unterwegs.

Jahrzehntelang hat sie sich für ihre Heimatstadt eingebracht und hat aktiv an der Gestaltung des kulturellen Lebens mitgewirkt.

1999 zog Gabi Ulbrich für die CDU in den Stadtrat ein. 20 Jahre lang, bis 2019, gestaltete sie Stadtpolitik aktiv mit. Themen wie der Neubau der JVA, der Testturm, die Hängebrücke Neckarline, die Planung und der Bau des Feuerwehrhauses sowie die Sanierung von Schulgebäuden, galt es in dieser Zeit zu diskutieren und darüber zu entscheiden.

Auch in vielen Vereinen engagiert

Bis zuletzt war sie Beisitzerin im Kreisvorstand der Frauen-Union und der Senioren-Union. Außerdem engagierte sie sich in zahlreichen Vereinen: für die Kunststiftung Hauser, die Bürgerinitiative Kapuziner, die Sommersprossen, das Zimmertheater, den Turnverein, die Gartenfreunde, oder die Kanaria Rottweil 1910. Besonders am Herzen lagen ihr zudem die Städtepartnerschaften, für die sie sich über viele Jahre sehr engagiert hat, sei es für den Freundeskreis Hyères, die Rottweiler Freunde von Brugg, und ganz besonders für die Partnerstadt Imst. An der Gründung der Städtepartnerschaft hat Gabi Ulbrich aktiv mitgewirkt.

Im Geschäft Fischinger in den Innenstadt aufgewachsen

Am 9. März 1949 erblickte sie das Licht der Welt und wuchs mit einem Bruder im Farben- und Tapetengeschäft Fischinger ihrer Eltern mitten in der Innenstadt auf. Im Alter von fünf Jahren erkrankte sie schwer an Kinderlähmung, wovon sie sie aber sehr gut erholte.

Später besuchte Gabi Ulbrich das Droste-Hülshoff-Gymnasium, das sie allerdings ohne Abitur abschloss, da der Vater sie im Ladengeschäft für den Verkauf benötigte. Verdrießen ließ sie sich davon aber keinesfalls. Ganz im Gegenteil. Sie suchte neben ihrer Arbeit stets Aufgaben und neue Herausforderungen.

Familie und fünf Enkel ihr ganzer Stolz

1970 gab sie Jürgen Ulbrich das Ja-Wort und wenige Monate später erblickte die erste Tochter das Licht der Welt. Die Zweite folgte wenige Jahre später. Bis zuletzt lebte Gabi Ulbrich in ihrem Elternhaus in der Hauptstraße 19A – mitten in der historischen Kernstadt. Hier wegzuziehen sei für sie unvorstellbar gewesen. Über viele Jahre war sie im Einzelhandel tätig, zuletzt genoss sie den Ruhestand. Ihre Familie und ihre fünf Enkel waren ihr ganzer Stolz.

Fasnet lag ihr am Herzen

Sehr am Herzen lag ihr auch die Fasnet. „Die hat sie geliebt“, sagt ihre Tochter Sandra Schneider in liebevoller Erinnerung an die vielen schönen Erlebnisse. Es sei ihr immer wichtig gewesen, dass die Rössle kommen, die sie dann, wie in den letzten Jahren auch die Stadtkapelle, mit selbstgekochter Gulaschsuppe verköstigt hat.

„Das hat sie genossen, wenngleich wir uns wegen der vielen Leute im Haus schon manchmal Sorgen um die Statik des alten Hauses gemacht haben“, erzählt Sandra Schneider weiter. Wichtig sei es Gabi Ulbrich gewesen, die Tradition an ihre Enkelkinder weiterzugeben.

Auch die Sattler-Zunft war ihr ein großes Anliegen. Zuerst war ihr Mann Jürgen Mitglied der Zunft, jetzt ihr Schwiegersohn Thomas Schneider. Die Zunftmitglieder hat sie am Morgen des Fronleichnamstages stets bewirtet.

Sie hinterlässt große Lücke

Auch nach dem Tod ihres Mannes Jürgen im Jahr 2020 nahm sie weiterhin am kulturellen Leben teil, war vielfach engagiert und viel unterwegs. Sie hinterlässt eine große Lücke im städtischen Leben und bei ihrer Familie.

Der Trauergottesdienst findet am 12. November um 14.30 Uhr im Heiligkreuz-Münster statt. Im Anschluss ist Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.